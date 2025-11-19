Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo

Foto: ilustračné, Pexels / interez.sk (Michaela Olexová)

Michaela Olexová
„Zožerie ťa tam medveď,“ zavtipkoval známy, keď som spomenula cieľovú destináciu môjho ďalšieho roadtripu.

Iný známy len dodal: „Zničíte si auto.“ Mojou odpoveďou bolo vytvorenie must-do zoznamu a zapísanie si dovolenky. Plán nebol precízny, ale trocha premýšľania doň predsa len šlo: zoznam obsahoval Transfăgărășan (údajne najkrajšiu cestu na svete), stredoveké mestečko Sighișoara či hrad Poenari – skutočné sídlo Vlada III. Ţepeşa. Okrem toho som si doň zapísala niekoľko menej známych miest, vrátane „Starého muža z Karpát“.

Keďže sme nechceli zážitok ako z katalógu, mantrou našej dvojice sa stalo plánovať všetko najviac deň dopredu. A tak sme sa v októbri ocitli na prázdnej hranici, kde sme si hneď kúpili aj rumunskú diaľničnú známku. Prvú noc sme strávili v rumunskom pohraničí, v prenádhernom meste Oradea, o ktorom som nedávno písala menší článok.

A ako sa ukázalo, Rumunsko si najlepšie vychutnáte nie s plánom v ruke, ale s otvorenou mysľou. Tejto krajine treba dovoliť, aby vás sama viedla z jedného miesta na druhé.

Nádherné apartmány za smiešne peniaze

Pôvodným plánom bolo prespávanie v aute. Ten sa však zlomil hneď prvý večer. Počasie nebolo ideálne, chytala ma nádcha, ale rozhodlo najmä to, že kempoviská, ktoré sme nachádzali, stáli občas dokonca viac než pohodlná izba pre dve osoby.

Prespali sme v piatich apartmánoch: najlacnejšie ubytovanie stálo 26 € a cena pre dvoch za noc bola vždy menej ako 39 €.

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • k akým apartmánom sme sa vedeli dostať za pár eur;
  • či naša dodávka prežila rumunské cesty;
  • ako je na tom gastronómia;
  • ktoré lokality a mestá ma očarili úplne najviac;
  • kto alebo čo je „Starý muž z Karpát“;
  • najlepší tip pre milovníkov Draculu;
  • ktoré lokality nás veľmi neočarili;
  • či výlet odporúčame aj vám.

