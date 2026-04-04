Iránu zostáva len 48 hodín: Trump sa vyhráža, že po nich rozpúta peklo

Zuzana Veslíková
TASR
Útok na Irán
Iránu zostáva na uzavretie dohody s USA 48 hodín, uviedol Donald Trump.

Americký prezident Donald Trump v sobotu na svojej platforme Truth Social varoval Irán, že ak dohodu so Spojenými štátmi neuzavrie do 48 hodín, Washington rozpúta „peklo“. Ultimátum Teheránu stanovil Trump ešte v marci, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Spomeňte si, keď som dal Iránu desať dní na to, aby UZAVREL DOHODU alebo OTVORIL HORMUZSKÝ PRIELIV. Čas sa kráti – zostáva 48 hodín, kým sa na nich zosype peklo,“ napísal Trump v príspevku na Truth Social.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Trump: Dohodu s Iránom môžeme uzavrieť už v pondelok. Ak zlyhá, zvažujem, že to tam celé vyhodím do vzduchu
2.
Irán zničil americké lietadlo, tvrdia revolučné gardy. Hľadalo pilota zostrelenej stíhačky
3.
Unikla informácia, že sa Izrael pripravuje na útoky na iránsku energetickú infraštruktúru. Čas beží
Zobraziť všetky články (195)

Odložil útoky

Šéf Bieleho domu 26. marca nariadil odložiť útoky proti iránskym elektrárňam a energetickej infraštruktúre až do 6. apríla 20:00 hodiny východoamerického času (7. apríla 2:00 hodiny SELČ). Trump už vtedy požadoval otvorenie Hormuzského prielivu.

Táto úžina spája Perzský záliv s Arabským morom a je kľúčovou trasou, cez ktorú bežne prechádza približne pätina svetovej produkcie ropy. Irán Hormuzský prieliv prakticky uzavrel v reakcii na útoky Izraela a Spojených štátov, ktoré sa začali 28. februára. Jeho uzavretie ovplyvnilo globálne dodávky dôležitých komodít vrátane ropy, skvapalneného zemného plynu a hnojív, čo viedlo k prudkému nárastu cien energií.

Odporúčané články
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Pokúsila som sa o niečo, čo nezvládne žiaden Slovák: Skúsila som sa mesiac nesťažovať
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Keď mal 8 rokov, fajčil s otcom marihuanu. Než sa z neho stal Iron Man, bol Robert Downey Jr. narkoman a sedel vo väzení
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Umelá inteligencia
Jiří je jedným z prvých AI umelcov na svete: Generované filmy čoskoro dorazia aj do slovenských kín
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Klincami preťali zápästia, odrezali jazyk, lámali nohy: Ukrižovanie je najbolestivejšia smrť, zabilo aj Ježiša Krista
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Tip na výlet
Tyrkysová voda a piesočnaté pláže. Navštívili sme slovenské jazero, prirovnávajú ho k chorvátskym Plitviciam
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Vypálil do neho 4 strely, jedna trafila črevá. Atentát na pápeža Jána Pavla II. zasiahol celý svet
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Veľkonočný nákup môže byť lacnejší: Porovnali sme ceny v obchodoch, tento tip nám ušetril viac než 10 eur
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Na nože
Boli sme v poslednej reštaurácii z Na nože: Odchádzali sme po 31 minútach, Novákovo jedlo za 16,90 očarilo
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni: Lietadlo môže lietať s pokazeným komponentom, nový personál berie 2-tisíc eur
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu
1 na 1
Branislav Gröhling v 1 na 1: Pán Boh s nami a Fico preč. Polícia ho už vyšetruje pre vlastizradu
Mužom pchal do konečníka tyč, aby vyvrcholili: Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Druhá svetová vojna
Mužom pchal do konečníka tyč, aby vyvrcholili: Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť

