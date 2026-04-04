Fico s Orbánom vyzývajú EÚ obnoviť dialóg s Ruskom. Premiér nazval Zelenského „zlomyseľným“

Európsku úniu (EÚ) a najmä Európsku komisiu (EK) vyzvali obnoviť dialóg s Ruskom a zrušiť sankcie týkajúce sa ruských energetických surovín, píše TASR.
„EÚ a najmä EK by mali okamžite obnoviť dialóg s Ruskom a zabezpečiť také politické a právne prostredie, aby jednotlivé členské krajiny a EÚ ako celok doplnili chýbajúce rezervy plynu a ropy a umožnili dodávky týchto strategických surovín zo všetkých možných zdrojov a smerov vrátane Ruska,“ napísal Fico v príspevku na sociálnej sieti.
„Preto by mali byť zrušené nezmyselné sankcie zakazujúce dovoz plynu a ropy z Ruska, spustená samostatná iniciatíva EÚ na urýchlené ukončenie vojny na Ukrajine a prijaté rázne kroky na obnovenie prevádzky ropovodu Družba,“ doplnil.
Spomenul „nekompetentnosť EK“ a „zlomyseľného ukrajinského prezidenta“
Telefonát s Orbánom podľa slov Fica potvrdil, že s obrovskou energetickou krízou nemôžeme bojovať len na národnej úrovni. „Vlády SR a Maďarska napriek tomu robia všetko, aby ochránili národné ekonomiky a svojich občanov pred ideologickou zaslepenosťou a nekompetentnosťou EK, zlomyseľným ukrajinským prezidentom a dopadmi vojny proti Iránu,“ napísal predseda slovenskej vlády.
Orbán po telefonickom rokovaní s Ficom v rovnakom duchu uviedol, že „Brusel by mal bezodkladne pozastaviť sankcie a obmedzenia týkajúce sa ruskej energie“. Situácia je podľa jeho slov kritická a „každým dňom sa rýchlejšie približujeme k vážnej energetickej kríze“.
Európsku ekonomiku podľa Orbána priamo ohrozuje nedostatok energetických surovín a rast cien, ktorým by sa dalo vyhnúť len vtedy, ak by Európska únia doplnila svoje zásoby ropy a plynu „zo všetkých možných zdrojov, v čo najväčšom objeme a čo najrýchlejšie“.
„Každý deň sa počíta,“ pokračoval maďarský premiér a následne vyzval EÚ „prinútiť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského okamžite znovu otvoriť ropovod Družba“. Európsku úniu tiež vyzval upustiť od plánov na odstrihnutie sa od ruskej energie a prechodu na „drahšiu energetickú politiku Bruselu, ktorá by bola nedostupná pre rodiny“.
