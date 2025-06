Iránsky minister cestuje do Ruska, stretne sa s Vladimirom Putinom: Moskva je podľa neho „priateľ Iránu“

Trump v noci v prejave v Bielom dome označil útoky USA na tri iránske jadrové zariadenia za „veľkolepý vojenský úspech“. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí po útoku mieri do Moskvy, kde sa chce stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Trump podľa neho oklamal svojich vlastných voličov a v Moskve ho čakajú „veľmi vážne konzultácie“.

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v nedeľu oznámil, že sa chystá odcestovať do Moskvy, kde sa v pondelok ráno stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Schôdzka sa uskutoční deň po tom, čo Spojené štáty na pokyn prezidenta Donalda Trumpa zaútočili na Irán. Arákčí americké údery odsúdil a vyhlásil, že Trump oklamal svojich vlastných voličov sľubmi o nezapájaní sa do „večných vojen“, informovala stanica Sky News.

„Dnes popoludní odchádzam do Moskvy a zajtra ráno mám stretnutie s prezidentom Putinom,“ povedal Arákčí na tlačovej konferencii v Istanbule s tým, že ho čakajú „veľmi vážne konzultácie“.

Moskvu označil za „priateľa Iránu“ a povedal, že s Ruskom sa vždy navzájom radia. Teherán podľa jeho slov za posledné mesiace rokovaní s USA vždy informoval Rusko o ich priebehu.

