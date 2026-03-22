Iránska armáda pohrozila úplným zavretím Hormuzského prielivu: Varuje amerického prezidenta

Petra Sušaninová
TASR
Útok na Irán
Iránskej armáde sa nepáčia kroky amerického prezidenta.

Iránska armáda v nedeľu pohrozila úplným uzatvorením strategického Hormuzského prielivu v prípade, že Spojené štáty zaútočia na elektrárne v Iráne. Armáda tak reagovala na amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý dal v nedeľu Teheránu 48-hodinové ultimátum na „úplné otvorenie“ Hormuzského prielivu a pohrozil, že v opačnom prípade USA zaútočia na iránske elektrárne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Ak sa uskutočnia hrozby Spojených štátov… Hormuzský prieliv bude úplne uzavretý a nebude znovu otvorený, kým nebudú naše zničené elektrárne obnovené,“ uviedlo vo vyhlásení operačné veliteľstvo iránskej armády Chátam al-Anbijá.

Okrem toho iránska armáda uviedla, že terčom útokov budú izraelské elektrárne, energetická infraštruktúra, informačné a komunikačné technológie. Podobné spoločnosti v regióne s americkými akcionármi budú podľa nej „úplne zničené“, informuje stanica al-Džazíra.

Legitímnym cieľom útokov budú aj elektrárne v krajinách v regióne, v ktorých sa nachádzajú americké základne. „Nezačali sme túto vojnu a nezačneme ju ani teraz, ale ak nepriateľ poškodí naše elektrárne, urobíme všetko pre to, aby sme bránili záujmy našej krajiny a nášho ľudu,“ dodalo operačné veliteľstvo armády.

Prudký nárast cien

Irán v reakcii na americko-izraelské útoky fakticky uzavrel Hormuzský prieliv, čo prinútilo krajiny závislé od tejto námornej trasy hľadať alternatívne cesty a čerpať zo zásob.

Blokáda Hormuzského prielivu, ktorým za normálnych okolností prechádza 20 percent celosvetových dodávok ropy a zemného plynu, a početné útoky na ropnú a plynárenskú infraštruktúru na Blízkom východe spôsobili prudký nárast cien energií.

Podľa analytickej firmy Kpler prešlo cez prieliv len malé množstvo plavidiel – približne päť percent jeho objemu spred vojny. Americký prezident v nedeľu na svojej platforme Truth Social napísal, že ak Irán do 48 hodín neotvorí tento prieliv, USA „zaútočia a zničia ich mnohé elektrárne, počnúc najväčšou“. Túto hrozbu adresoval len deň po tom, čo hovoril o „ukončení“ vojny na Blízkom východe.

Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
