Nový zvrat v kauze Ferenčáka: Muž z videa zhotoveného v garáži tvrdí, že peniaze neboli pôžička

Foto: Facebook - Plus 7 dní (reprofoto)

Nina Malovcová
Video z garáže rozpútalo kauzu.

Nenápadné stretnutie v garáži, balík peňazí v rukách a kamera, o ktorej jeden z mužov zrejme netušil. Nahrávka, ktorá sa koncom marca začala šíriť internetom, dostala primátora Kežmarku a vylúčeného poslanca strany Hlas, Jána Ferenčáka, pod obrovský tlak. Na videu je zachytené, ako podnikateľovi odovzdáva 45-tisíc eur v hotovosti.

Na najnovší vývoj prípadu upozornili Aktuality, podľa ktorých malo ísť o transakciu z roku 2023. Politik na videu zároveň hovorí aj o ďalších 75 000 eur, ktoré mali smerovať na účet. Ján Ferenčák odmieta, že by išlo o korupciu alebo nelegálne peniaze. Tvrdí, že išlo o súkromnú záležitosť, konkrétne o pôžičku a kúpu projektu.

Mužom z nahrávky je podnikateľ Dávid Havira, ktorý však politikovu verziu spochybňuje. Tvrdí, že peniaze nepredstavovali žiadnu pôžičku, ale doplatenie kúpnej ceny za pozemky a projektovú dokumentáciu. „Tieto tvrdenia sú nepravdivé a zavádzajúce. Uvedenú sumu som síce prijal, avšak nešlo o pôžičku,“ uviedol Havira pre Aktuality.

Súčasť cielenej kriminalizácie

Zverejnenú videonahrávku o odovzdávaní finančnej hotovosti vysvetľuje poslanec Národnej rady (NR) SR a primátor Kežmarku Ján Ferenčák ako súčasť cielenej kriminalizácie jeho osoby. Riadiť ju má podľa jeho slov šéf policajnej inšpekcie Branislav Zurian na pokyn ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD).

Foto: TASR/Dano Veselský

Osobu na videonahrávke označil Ferenčák za „udavača“, ktorý dodnes nevrátil pôžičku. „Daná osoba, ktorá túto nahrávku vyhotovila, dnes figuruje ako oznamovateľ v trestnej veci, na základe čoho došlo k zaisteniu pozemkov,“ tvrdí poslanec s tým, že táto osoba koordinuje kroky s policajnou inšpekciou.

„Ak by bolo čokoľvek trestné, pokračuje alebo sa začína trestné konanie,“ doplnil. „V danú chvíľu si táto osoba odo mňa dožadovala pôžičku. Túto pôžičku som jej poskytol a zároveň, keďže nemala peniaze, predávala projekt, ktorý som kúpil cez spoločnosť, to bolo tých 75 000. Bolo to zaplatené 9. septembra 2023,“ povedal s tým, že osoba z videonahrávky ho následne aj vydierala.

Prípad už rieši parlamentný výbor

Kauzou sa medzičasom začal zaoberať aj parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Dôvodom je podozrenie, že politik vo svojich majetkových priznaniach neuviedol pohľadávku, ktorú dnes označuje za pôžičku. Predsedníčka výboru Veronika Remišová potvrdila, že voči poslancovi otvorili konanie. V prípade porušenia pravidiel mu môže hroziť pokuta vo výške troch mesačných platov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ferenčáka fyzicky napadli, tiekla mu krv: Fotografia ukazuje, ako vyzeral minúty po útoku

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac