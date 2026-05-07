Nový zvrat v kauze Ferenčáka: Muž z videa zhotoveného v garáži tvrdí, že peniaze neboli pôžička

Nenápadné stretnutie v garáži, balík peňazí v rukách a kamera, o ktorej jeden z mužov zrejme netušil. Nahrávka, ktorá sa koncom marca začala šíriť internetom, dostala primátora Kežmarku a vylúčeného poslanca strany Hlas, Jána Ferenčáka, pod obrovský tlak. Na videu je zachytené, ako podnikateľovi odovzdáva 45-tisíc eur v hotovosti.
Na najnovší vývoj prípadu upozornili Aktuality, podľa ktorých malo ísť o transakciu z roku 2023. Politik na videu zároveň hovorí aj o ďalších 75 000 eur, ktoré mali smerovať na účet. Ján Ferenčák odmieta, že by išlo o korupciu alebo nelegálne peniaze. Tvrdí, že išlo o súkromnú záležitosť, konkrétne o pôžičku a kúpu projektu.
Mužom z nahrávky je podnikateľ Dávid Havira, ktorý však politikovu verziu spochybňuje. Tvrdí, že peniaze nepredstavovali žiadnu pôžičku, ale doplatenie kúpnej ceny za pozemky a projektovú dokumentáciu. „Tieto tvrdenia sú nepravdivé a zavádzajúce. Uvedenú sumu som síce prijal, avšak nešlo o pôžičku,“ uviedol Havira pre Aktuality.
Súčasť cielenej kriminalizácie
Zverejnenú videonahrávku o odovzdávaní finančnej hotovosti vysvetľuje poslanec Národnej rady (NR) SR a primátor Kežmarku Ján Ferenčák ako súčasť cielenej kriminalizácie jeho osoby. Riadiť ju má podľa jeho slov šéf policajnej inšpekcie Branislav Zurian na pokyn ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD).
Osobu na videonahrávke označil Ferenčák za „udavača“, ktorý dodnes nevrátil pôžičku. „Daná osoba, ktorá túto nahrávku vyhotovila, dnes figuruje ako oznamovateľ v trestnej veci, na základe čoho došlo k zaisteniu pozemkov,“ tvrdí poslanec s tým, že táto osoba koordinuje kroky s policajnou inšpekciou.
„Ak by bolo čokoľvek trestné, pokračuje alebo sa začína trestné konanie,“ doplnil. „V danú chvíľu si táto osoba odo mňa dožadovala pôžičku. Túto pôžičku som jej poskytol a zároveň, keďže nemala peniaze, predávala projekt, ktorý som kúpil cez spoločnosť, to bolo tých 75 000. Bolo to zaplatené 9. septembra 2023,“ povedal s tým, že osoba z videonahrávky ho následne aj vydierala.
Prípad už rieši parlamentný výbor
Kauzou sa medzičasom začal zaoberať aj parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. Dôvodom je podozrenie, že politik vo svojich majetkových priznaniach neuviedol pohľadávku, ktorú dnes označuje za pôžičku. Predsedníčka výboru Veronika Remišová potvrdila, že voči poslancovi otvorili konanie. V prípade porušenia pravidiel mu môže hroziť pokuta vo výške troch mesačných platov.
