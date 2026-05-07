Možno vás sledujú a ani o tom neviete: Úrady odhalili množstvo prípadov. Toto robia špióni najčastejšie

Ruské, bieloruské a čínske spravodajské služby v rokoch 2024 a 2025 výrazne zintenzívnili svoju činnosť v Poľsku, vyplýva zo správy Agentúry vnútornej bezpečnosti (ABW). Upozornila na to agentúra PAP, informuje TASR.
V priebehu týchto dvoch rokov začala ABW 69 vyšetrovania v súvislosti so špionážou, z toho 48 vlani. Tento počet zodpovedá celkovému počtu podobných vyšetrovaní začatých za predchádzajúcich 32 rokov dovedna, od roku 1991 do roku 2023. Od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 identifikovali poľské úrady 91 podozrivých a vzniesli obvinenia proti 82 osobám za rôzne formy špionáže, uviedla ABW. Šesťdesiatdva ľudí zadržali.
Ruská propaganda
Agentúra tiež zmarila určité operácie zahraničných spravodajských služieb pomocou opatrení, ako sú zákazy vstupu, vyhostenia a odmietnutia alebo odňatia diplomatických akreditácií. Podľa správy ABW sa aktivity Moskvy v Poľsku zameriavali na medzinárodnú diskreditáciu krajiny, podkopávanie dôvery v štátne inštitúcie a propagáciu proruských názorov.
Tieto snahy zahŕňali aj pokusy o podnecovanie protisystémových a protieurópskych nálad, ako aj nálad proti Severoatlantickej aliancii. Rusko sa zároveň snažilo o prehlbovanie sociálnych rozdelení, najmä využívaním historických napätí v poľsko-ukrajinských vzťahoch.
ABW v správe tiež potvrdila, že v spolupráci s partnerskými agentúrami zabránila pokusom o útoky a atentáty zamerané na aktivistov kritizujúcich ruského prezidenta Vladimira Putina. Poľsko je podľa ABW aj naďalej prioritným cieľom pre spravodajské služby v Minsku, ktoré sa snažia infiltrovať a rozložiť viaceré bieloruské opozičné skupiny v krajine.
Spolupracujú pritom s ruskými službami, a to predovšetkým v oblasti vojenského spravodajstva, ktoré sa zameriava na poľské a spojenecké vojenské zariadenia a kritickú infraštruktúru. ABW vystríhala aj pred rastúcim vplyvom Číny, ktorý je čiastočne podnecovaný ekonomickou expanziou v regióne.
„S nárastom čínskej aktivity v Poľsku sa spravodajské služby v tejto krajine snažia vytvoriť pozitívny obraz o Čínskej ľudovej republike, pričom využívajú domáce médiá a pokúšajú sa osloviť poľské masové médiá,“ uviedla ABW.
