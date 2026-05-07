Možno vás sledujú a ani o tom neviete: Úrady odhalili množstvo prípadov. Toto robia špióni najčastejšie

Ilustračná foto: Pexels/TASR - Dano Veselský

Roland Brožkovič
TASR
Snahy zahŕňali aj pokusy o podnecovanie protisystémových a protieurópskych nálad.

Ruské, bieloruské a čínske spravodajské služby v rokoch 2024 a 2025 výrazne zintenzívnili svoju činnosť v Poľsku, vyplýva zo správy Agentúry vnútornej bezpečnosti (ABW). Upozornila na to agentúra PAP, informuje TASR.

V priebehu týchto dvoch rokov začala ABW 69 vyšetrovania v súvislosti so špionážou, z toho 48 vlani. Tento počet zodpovedá celkovému počtu podobných vyšetrovaní začatých za predchádzajúcich 32 rokov dovedna, od roku 1991 do roku 2023. Od ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 identifikovali poľské úrady 91 podozrivých a vzniesli obvinenia proti 82 osobám za rôzne formy špionáže, uviedla ABW. Šesťdesiatdva ľudí zadržali.

Ruská propaganda

Agentúra tiež zmarila určité operácie zahraničných spravodajských služieb pomocou opatrení, ako sú zákazy vstupu, vyhostenia a odmietnutia alebo odňatia diplomatických akreditácií. Podľa správy ABW sa aktivity Moskvy v Poľsku zameriavali na medzinárodnú diskreditáciu krajiny, podkopávanie dôvery v štátne inštitúcie a propagáciu proruských názorov.

Tieto snahy zahŕňali aj pokusy o podnecovanie protisystémových a protieurópskych nálad, ako aj nálad proti Severoatlantickej aliancii. Rusko sa zároveň snažilo o prehlbovanie sociálnych rozdelení, najmä využívaním historických napätí v poľsko-ukrajinských vzťahoch.

Foto: SITA/AP

ABW v správe tiež potvrdila, že v spolupráci s partnerskými agentúrami zabránila pokusom o útoky a atentáty zamerané na aktivistov kritizujúcich ruského prezidenta Vladimira Putina. Poľsko je podľa ABW aj naďalej prioritným cieľom pre spravodajské služby v Minsku, ktoré sa snažia infiltrovať a rozložiť viaceré bieloruské opozičné skupiny v krajine.

Spolupracujú pritom s ruskými službami, a to predovšetkým v oblasti vojenského spravodajstva, ktoré sa zameriava na poľské a spojenecké vojenské zariadenia a kritickú infraštruktúru. ABW vystríhala aj pred rastúcim vplyvom Číny, ktorý je čiastočne podnecovaný ekonomickou expanziou v regióne.

„S nárastom čínskej aktivity v Poľsku sa spravodajské služby v tejto krajine snažia vytvoriť pozitívny obraz o Čínskej ľudovej republike, pričom využívajú domáce médiá a pokúšajú sa osloviť poľské masové médiá,“ uviedla ABW.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dramatický večer v Bratislave: Zásah polície sprevádzali varovné výstrely, auto narazilo do fontány

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac