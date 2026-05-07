VÚB ani Tatra banka to nie sú, bankový trh má nového skokana roka. Banky zverejnili svoje zisky

Výsledky hospodárenia bánk sú na Slovensku pálčivou témou. Počas posledných rokov boli často vládnymi predstaviteľmi obviňované z obrovských ziskov na úkor občanov. Pozreli sme sa preto, ako sa im darilo v minulom roku.
Ako informoval začiatkom roka portál Openiazoch, kľúčovým zdrojom ziskov bánk boli aj naďalej čisté úrokové výnosy, ktoré sa v roku 2025 zvýšili o 7 % a dosiahli 2,616 miliardy eur. K rastu prispel najmä vyšší záujem o financovanie, keď objem nových hypoték stúpol o 64 %. Priemerná úroková sadzba pritom klesla na 3,4 %. Pozitívny vývoj zaznamenali banky aj pri úveroch poskytovaných firmám.
Bankový odvod sa znižuje
Diskutovanou témou bol aj takzvaný bankový odvod, ktorý bol opätovne zavedený v roku 2024 a výrazne ovplyvnil výsledky slovenských bánk aj v roku 2025. Sadzba odvodu pre banky klesla z 0,025 (2,5 %) v roku 2024 na 0,0208 (2,08 %) v roku 2025 a bude ďalej postupne znižovaná.
Vláda odvod obhajuje ako spravodlivý príspevok bánk ku konsolidácii verejných financií, zatiaľ čo inštitúcie ako Slovenská banková asociácia upozorňovali na negatívny vplyv na ziskovosť a schopnosť bánk financovať ekonomiku. To, ako sa bankám darilo v skutočnosti, ukazujú ich zverejnené finančné výsledky.
Zisky v stovkách miliónov
VÚB banka potvrdila svoju pozíciu jednej z najsilnejších bánk na trhu. V roku 2025 podľa dát portálu Finstat dosiahla zisk 268,576 milióna eur, čo predstavuje medziročný rast o 7 %. Napriek miernemu poklesu celkových výnosov na 1,183 miliardy eur si banka udržala solídnu ziskovosť. Aktíva VÚB presiahli 26,25 miliardy eur a vlastný kapitál dosiahol 2,4 miliardy eur.
Banka profitovala najmä z vysokých čistých úrokových výnosov a zo stabilného rastu úverového portfólia. Zároveň eviduje astronomickú daň z príjmu v hodnote prevyšujúcej 90 miliónov eur.
Tatra banka mala rovnako veľmi dobrý rok. Jej zisk vzrástol o 11 % na 240,07 milióna eur. Celkové výnosy dosiahli 986,1 milióna eur. Aktíva banky predstavovali 22,85 miliardy eur a vlastný kapitál 1,65 miliardy eur.
ČSOB Slovensko mala v roku 2025 ťažší rok. Jej zisk klesol na 72,782 milióna eur, čo je medziročný pokles o 19 %. Celkové výnosy sa znížili na 546,7 milióna eur. Banka disponuje aktívami vo výške 16 miliárd eur a vlastným kapitálom 1,57 miliardy eur.
Pokles zisku je pravdepodobne dôsledkom kombinácie vyšších nákladov na financovanie vkladov a výrazného vplyvu bankového odvodu.
Najzaujímavejším výsledkom spomedzi týchto troch je výkon Prima banky. Táto stredne veľká banka zaznamenala mimoriadne silný rast a jej zisk vyskočil na 46,109 milióna eur, čo predstavuje enormný nárast o 50 % oproti roku 2024. Celkové výnosy stúpli o 16 % na takmer 239 miliónov eur. Prima banka tak výrazne prekonala priemerný rast sektora.
Národná banka Slovenska vo svojich správach uvádza, že banky sú zatiaľ stabilné a odolné, zároveň však pripomína, že pravidlá a opatrenia by mali byť nastavené vyvážene.
