VÚB ani Tatra banka to nie sú, bankový trh má nového skokana roka. Banky zverejnili svoje zisky

Foto: Prima banka

Martin Cucík
Slovenské banky zverejnili výsledky hospodárenia za rok 2025. Jedna z nich zvýšila zisk o polovicu, druhá zaplatila na dani takmer 100 miliónov eur.

Výsledky hospodárenia bánk sú na Slovensku pálčivou témou. Počas posledných rokov boli často vládnymi predstaviteľmi obviňované z obrovských ziskov na úkor občanov. Pozreli sme sa preto, ako sa im darilo v minulom roku.

Ako informoval začiatkom roka portál Openiazoch, kľúčovým zdrojom ziskov bánk boli aj naďalej čisté úrokové výnosy, ktoré sa v roku 2025 zvýšili o 7 % a dosiahli 2,616 miliardy eur. K rastu prispel najmä vyšší záujem o financovanie, keď objem nových hypoték stúpol o 64 %. Priemerná úroková sadzba pritom klesla na 3,4 %. Pozitívny vývoj zaznamenali banky aj pri úveroch poskytovaných firmám.

Bankový odvod sa znižuje

Diskutovanou témou bol aj takzvaný bankový odvod, ktorý bol opätovne zavedený v roku 2024 a výrazne ovplyvnil výsledky slovenských bánk aj v roku 2025. Sadzba odvodu pre banky klesla z 0,025 (2,5 %) v roku 2024 na 0,0208 (2,08 %) v roku 2025 a bude ďalej postupne znižovaná.

Vláda odvod obhajuje ako spravodlivý príspevok bánk ku konsolidácii verejných financií, zatiaľ čo inštitúcie ako Slovenská banková asociácia upozorňovali na negatívny vplyv na ziskovosť a schopnosť bánk financovať ekonomiku. To, ako sa bankám darilo v skutočnosti, ukazujú ich zverejnené finančné výsledky.

Zisky v stovkách miliónov

VÚB banka potvrdila svoju pozíciu jednej z najsilnejších bánk na trhu. V roku 2025 podľa dát portálu Finstat dosiahla zisk 268,576 milióna eur, čo predstavuje medziročný rast o 7 %. Napriek miernemu poklesu celkových výnosov na 1,183 miliardy eur si banka udržala solídnu ziskovosť. Aktíva VÚB presiahli 26,25 miliardy eur a vlastný kapitál dosiahol 2,4 miliardy eur.

Foto: TASR – Pavol Zachar

Banka profitovala najmä z vysokých čistých úrokových výnosov a zo stabilného rastu úverového portfólia. Zároveň eviduje astronomickú daň z príjmu v hodnote prevyšujúcej 90 miliónov eur.

Tatra banka mala rovnako veľmi dobrý rok. Jej zisk vzrástol o 11 % na 240,07 milióna eur. Celkové výnosy dosiahli 986,1 milióna eur. Aktíva banky predstavovali 22,85 miliardy eur a vlastný kapitál 1,65 miliardy eur.

ČSOB Slovensko mala v roku 2025 ťažší rok. Jej zisk klesol na 72,782 milióna eur, čo je medziročný pokles o 19 %. Celkové výnosy sa znížili na 546,7 milióna eur. Banka disponuje aktívami vo výške 16 miliárd eur a vlastným kapitálom 1,57 miliardy eur.

Bazi, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Pokles zisku je pravdepodobne dôsledkom kombinácie vyšších nákladov na financovanie vkladov a výrazného vplyvu bankového odvodu.

Najzaujímavejším výsledkom spomedzi týchto troch je výkon Prima banky. Táto stredne veľká banka zaznamenala mimoriadne silný rast a jej zisk vyskočil na 46,109 milióna eur, čo predstavuje enormný nárast o 50 % oproti roku 2024. Celkové výnosy stúpli o 16 % na takmer 239 miliónov eur. Prima banka tak výrazne prekonala priemerný rast sektora.

Národná banka Slovenska vo svojich správach uvádza, že banky sú zatiaľ stabilné a odolné, zároveň však pripomína, že pravidlá a opatrenia by mali byť nastavené vyvážene.

