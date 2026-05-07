Nie je to len o cvičení a strave: Zora Czoborová o tajomstve mladistvého vzhľadu. Mnohí na to zabúdajú

Foto: Instagram.com/zoraczoborova

Jana Petrejová
Vďaka čomu je stále fit?

Známa fitneska sa vybrala na premiéru tanečnej šou Let’s Dance, kde sa ju nedalo prehliadnuť. Pozorné oči si ihneď na nej všimli jednu vec. Vyzerala žiarivejšie a ako keby omladla minimálne o 10 rokov. A nerobili to len bielo-strieborné šaty, ktoré sa ligotali pri každom pohybe.

Sviežejšia a oddýchnutejšia. Taký dojem vzbudila Zora Czoborová, ktorá si odskočila na tanečnú udalosť, kde ju vyspovedal Plus JEDEN DEŇ, aby sa trošku odreagovala od všedných dní. Napokon, nemala to jednoduché, keďže len nedávno jej zomrela milovaná mama, s ktorou mala veľmi pekný vzťah. Napriek náročnému obdobiu však zjavne neklesla na duchu, keďže na Let’s Dance vyzerala úchvatne.

Nie je to len o tele

Je za tým precízna práca estetickej medicíny, alebo objavila elixír mladosti počas svojich ciest po svete, kde organizuje fit pobyty? Hoci je fitneska známa svojou tvrdou disciplínou a zdravým životným štýlom, k jej rozjasnenému vzhľadu prispelo tiež niečo iné. Niekedy totiž nejde len o jeden faktor, ale o kombináciu starostlivosti o telo, myseľ a možno aj niečoho navyše, čo nie je na prvý pohľad viditeľné.

“Starám sa tak, že extrémne zdravo sa stravujem, veľmi ma baví šport, cvičenie, proste to je pre mňa môj každodenný kyslík,” uviedla Zora Czoborová, ako sa udržiava vo forme. To však ani zďaleka nie je všetko. Robí ešte iné veci, nad ktorými sa pravdepodobne zamyslí veľa ľudí.

Mnohí im totiž nepripisujú veľký význam alebo jednoducho robia pravý opak bez toho, aby si uvedomovali, že práve to im môže škodiť v živote. “Snažím sa obklopovať len pozitívnymi ľuďmi, neriešiť veci, ktoré neviem ovplyvniť a žiť ako keby v láske, ale nielen s mojím partnerom, ale aj s prírodou, s ľuďmi, s priateľmi, aj s mojimi klientmi. Takže pozitívne naladenie mi veľmi pomáha,” doplnila športovkyňa.

Ako je na tom s estetickými zákrokmi?

Pri pohľade na ňu zrejme mnohí budú krútiť hlavou nad tým, že nie je možné, aby za tým nebolo ešte niečo. Konkrétne pomoc z kliniky krásy. Zora Czoborová to však rázne odmieta, za svoj takmer dokonalý vzhľad ďakuje niečomu inému. “Keď ste tri mesiace v Thajsku pri mori, kde je vysoká vlhkosť, tak to vidíte aj na vlasoch, na nechtoch, ale aj na tej pleti. Musím priznať, že nie, nebola som na estetickom vylepšení,” vyšla s pravdou von.

Ako ďalej naznačila, trik je tiež v správnom postoji tela. “Vedela by som vám ukázať korytnačí krk atď., ale viem sa postaviť, natiahnuť labutí krk… Ale viete, čo je jediná spravodlivosť na svete? Všetci starneme rovnako rýchlo. Toto nikto nemá prepáčené,” poznamenala na záver.

