Zamestnanci U. S. Steel Košice si prilepšia: Platy pôjdu hore, odborári vyrokovali aj novú kolektívnu zmluvu

Kolektívne vyjednávanie v U. S. Steel Košice vo štvrtok ukončili vzájomnými podpismi sociálnych partnerov. Súčasťou kolektívnej zmluvy pre roky 2026 až 2030 je okrem iného aj zvýšenie mesačnej tarifnej mzdy v priemere o 80 eur.
Pre TASR to uviedol predseda Výboru Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga. „Konštruktívnym sociálnym dialógom sme došli do bodu, keď sme dospeli k vzájomnej dohode, ktorá, sme o tom presvedčení, upokojí aj všetkých našich zamestnancov,“ uviedli odborári.
Zamestnancom zvýšia mzdy aj vyplatia odmenu
Tarifné mzdy zamestnancov sa zvýšia s účinnosťou od 1. mája, a to nie o menej než 50 eur mesačne. Čo sa týka 13. a 14. platu, vyplatené budú vo výške 50 % z mesačného platu zo záveru predchádzajúceho roka.
Oceliarne zároveň všetkým zamestnancom vyplatia v júni jednorazovú odmenu vo výške 200 eur. „Pracovný čas platí v znení zadefinovanej dohody v KZ na roky 2026 až 2030, t. j. možné predlžovanie v dočasnom režime tak, ako to poznáme z ostatnej KZ, respektíve v nadväznosti na plánovanú postupnú transformáciu pôvodných vysokých pecí na ekologickejšie elektrické pece, na postupné trvalé predĺženie týždenného pracovného času za dohodnutých motivačných podmienok,“ dodali odborári.
Súčasťou dohody sú aj sociálne benefity, ako nepeňažný príspevok vo výške 120 eur na regeneráciu a relax zamestnancov či príspevok na špecifickú formu liečebnej rehabilitácie. „Kolektívne vyjednávanie je svojou podstatou náročný proces a toto kolo rokovaní odrážalo tak zložitosť prerokovávaných tém, ako aj význam otázok, ktorým sme sa venovali,“ uviedol pre TASR Karl Kocsis, ktorý viedol tím vyjednávačov za zamestnávateľa.
Rokovania trvali viacero mesiacov
Dosiahnutú dohodu označil za výsledok dlhodobého dialógu a vzájomného angažovania sa oboch strán. Podľa jeho slov vytvára rámec, ktorý umožňuje realizáciu dôležitých zmien, podporuje stabilitu a poskytuje základ pre napredovanie v kľúčových strategických iniciatívach spoločnosti. „Chcem oceniť konštruktívny prístup odborových organizácií počas rokovaní, ako aj významnú úlohu mediátorky, ktorá pomohla priblížiť postoje strán a podporila proces smerujúci k vzájomne prijateľnému výsledku,“ doplnil.
Predchádzajúca kolektívna zmluva v hutníckom podniku platila do 31. decembra 2025. Kolektívne vyjednávanie o novej trvalo viacero kôl, pričom prvé sa konalo 14. októbra. V januári odborári vyhlásili v oceliarňach štrajkovú pohotovosť. Neskôr sa konalo aj protestné zhromaždenie, na ktorom odborárom vyjadrili podporu stovky zamestnancov.
