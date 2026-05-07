Zamestnanci U. S. Steel Košice si prilepšia: Platy pôjdu hore, odborári vyrokovali aj novú kolektívnu zmluvu

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Košické oceliarne uzavreli veľkú dohodu.

Kolektívne vyjednávanie v U. S. Steel Košice vo štvrtok ukončili vzájomnými podpismi sociálnych partnerov. Súčasťou kolektívnej zmluvy pre roky 2026 až 2030 je okrem iného aj zvýšenie mesačnej tarifnej mzdy v priemere o 80 eur.

Pre TASR to uviedol predseda Výboru Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga. „Konštruktívnym sociálnym dialógom sme došli do bodu, keď sme dospeli k vzájomnej dohode, ktorá, sme o tom presvedčení, upokojí aj všetkých našich zamestnancov,“ uviedli odborári.

Zamestnancom zvýšia mzdy aj vyplatia odmenu

Tarifné mzdy zamestnancov sa zvýšia s účinnosťou od 1. mája, a to nie o menej než 50 eur mesačne. Čo sa týka 13. a 14. platu, vyplatené budú vo výške 50 % z mesačného platu zo záveru predchádzajúceho roka.

Oceliarne zároveň všetkým zamestnancom vyplatia v júni jednorazovú odmenu vo výške 200 eur. „Pracovný čas platí v znení zadefinovanej dohody v KZ na roky 2026 až 2030, t. j. možné predlžovanie v dočasnom režime tak, ako to poznáme z ostatnej KZ, respektíve v nadväznosti na plánovanú postupnú transformáciu pôvodných vysokých pecí na ekologickejšie elektrické pece, na postupné trvalé predĺženie týždenného pracovného času za dohodnutých motivačných podmienok,“ dodali odborári.

Rauenstein, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Súčasťou dohody sú aj sociálne benefity, ako nepeňažný príspevok vo výške 120 eur na regeneráciu a relax zamestnancov či príspevok na špecifickú formu liečebnej rehabilitácie. „Kolektívne vyjednávanie je svojou podstatou náročný proces a toto kolo rokovaní odrážalo tak zložitosť prerokovávaných tém, ako aj význam otázok, ktorým sme sa venovali,“ uviedol pre TASR Karl Kocsis, ktorý viedol tím vyjednávačov za zamestnávateľa.

Rokovania trvali viacero mesiacov

Dosiahnutú dohodu označil za výsledok dlhodobého dialógu a vzájomného angažovania sa oboch strán. Podľa jeho slov vytvára rámec, ktorý umožňuje realizáciu dôležitých zmien, podporuje stabilitu a poskytuje základ pre napredovanie v kľúčových strategických iniciatívach spoločnosti. „Chcem oceniť konštruktívny prístup odborových organizácií počas rokovaní, ako aj významnú úlohu mediátorky, ktorá pomohla priblížiť postoje strán a podporila proces smerujúci k vzájomne prijateľnému výsledku,“ doplnil.

Predchádzajúca kolektívna zmluva v hutníckom podniku platila do 31. decembra 2025. Kolektívne vyjednávanie o novej trvalo viacero kôl, pričom prvé sa konalo 14. októbra. V januári odborári vyhlásili v oceliarňach štrajkovú pohotovosť. Neskôr sa konalo aj protestné zhromaždenie, na ktorom odborárom vyjadrili podporu stovky zamestnancov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac