Iránska raketa zasiahla mesto pri nukleárnom centre: Hlásia desiatky ranených

Ilustračná foto: Amos Meron, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
TASR
Útok na Irán
Došlo k priamemu zásahu budovy.

Iránska raketa zasiahla v sobotu večer budovu v meste Dimona v južnom Izraeli, pri ktorom sa nachádza nukleárne výskumné centrum. Zranenia pri útoku utrpelo podľa záchrannej služby takmer 40 ľudí, informuje TASR podľa agentúr DPA a AFP.

Izraelská armáda pre AFP uviedla, že v meste v Negevskej púšti došlo k priamemu zásahu budovy. Zdravotná záchranná služba oznámila, že jej pracovníci ošetrili 39 ľudí na viacerých miestach dopadu úlomkov rakety vrátane desaťročného chlapca, ktorý bol vo vážnom stave.

Viac z témy Útok na Irán:
1.
Americká armáda tvrdí, že v Iráne zasiahla viac ako 8 000 cieľov: Vraví o najväčšom ničení za desaťročia
2.
Napätie eskaluje: USA a Izrael zaútočili na iránske jadrové zariadenie Natanz
3.
Blízky východ je čoraz nestabilnejší: Slovensko stiahlo vojakov z Iraku, Trump avizuje ďalšie kroky
Zobraziť všetky články (160)

Nastal chaos

Na záberoch zverejnených záchranármi vidno horiacu obytnú budovu v meste. „Na mieste boli rozsiahle škody a chaos,“ uvádza sa vo vyhlásení. Izraelská polícia publikovala fotografie svojich príslušníkov v budove s veľkou dierou v múre.

Neďaleko mesta Dimona sa nachádza oficiálne nukleárne výskumné stredisko, ktoré je mimoriadne dobre chránené. Všeobecne sa predpokladá, že tam vyrábajú jadrové zbrane, ktorých vlastníctvo ale Izrael nikdy nepriznal. Iránske úrady dopoludnia oznámili, že americko-izraelské útoky cielili na jadrový závod Natanz v islamskej republike. Izraelská armáda večer tiež oznámila, že zasiahla objekt na univerzite v Teheráne, ktorý bol podľa nej využívaný na vývoj komponentov pre jadrové zbrane.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Americká armáda tvrdí, že v Iráne zasiahla viac ako 8 000 cieľov: Vraví o najväčšom…

Odporúčané články
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Už sa to začalo, pocítime to všetci: Analytik Potočár vysvetli, čo by sa stalo, ak by zajtra začala prúdiť ruská ropa
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
Na nože
Surový burger nám takmer utiekol z taniera, no prišlo aj milé prekvapenie. Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny

