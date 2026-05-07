Tínedžerka išla do školy, keď ju zrazu dobodal muž: 14-ročné dievča našli okoloidúci, prípad otriasol krajinou

Foto: Profimedia

Roland Brožkovič
TASR
Francúzska polícia v stredu zadržala 23-ročného muža, ktorý je podozrivý z vraždy 14-ročnej školáčky. K útoku došlo v stredu ráno v obci Fere-en-Tardenois v departemente Aisne v severovýchodnom Francúzsku, informovala agentúra AFP.

Ťažko zranenú tínedžerku Chloé, ktorá bola na ceste do školy, našli okoloidúci. Viacerým bodným zraneniam na krku podľahla ešte pred príchodom záchranárov. Podozrivého, 23-ročného nezamestnaného muža, ktorý žije s rodičmi, zadržala polícia v stredu večer v meste Soissons. Prokuratúra uviedla, že mladík bol zrejme bývalým priateľom tínedžerky. V prípade sa začalo vyšetrovanie pre podozrenie z vraždy.

Trúchli celá škola

Pred vchod do školy, ktorú obeť navštevovala, ľudia vo štvrtok ráno prinášali biele ruže a zapaľovali sviečky. Viacerí rodičia svoje deti do školy sprevádzali, aj keď do stredajšieho útoku ich deti využívali školský autobus alebo chodili do školy samy.

