Lotyšsko varovalo obyvateľov: Z Ruska prileteli dva drony, jeden narazil do skladu s ropou

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Na územie Lotyšska dopadli dva drony zo smeru od Ruska.

Dva drony prichádzajúce zo smeru od Ruska narušili vzdušný priestor Lotyšska, ktoré je členskou krajinou NATO, a havarovali na jeho území, uviedla vo štvrtok ráno lotyšská armáda. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a DPA.

Jeden z dronov narazil do zariadenia na skladovanie ropy v meste Rezekne, vzdialeného približne 40 km od ruských hraníc, v regióne Latgale na východe krajiny, uviedol s odvolaním sa na tamojšiu políciu verejnoprávny spravodajský portál LSM. Na mieste dopadu dronu vypukol aj požiar, v čase príchodu hasičov však už nehorel, dodal.

Nehlásia ranených

Lotyšské úrady vydali varovania pred dronmi pre obyvateľov pozdĺž hranice s Ruskom o 3.09 h SELČ so žiadosťou, aby zostali vo svojich domovoch. V Rezekne zostanú všetky školy v priebehu štvrtka zatvorené, informovala miestna samospráva.

Podľa agentúry DPA zostáva nejasné, či išlo o ruské alebo ukrajinské drony, keďže sa incidenty časovo zhodovali s útokmi ukrajinských dronov na ciele v Rusku. Podľa dostupných informácií si však nevyžiadali zranenia osôb.

Koncom marca zasiahlo Lotyšsko a jeho pobaltských susedov z NATO – Estónsko a Litvu – niekoľko zatúlaných ukrajinských dronov, z ktorých jeden narazil do komína v miestnej elektrárni, zatiaľ čo druhý núdzovo pristál na zamrznutom jazere a explodoval, pripomína Reuters.

Predpokladá sa, že ukrajinské drony boli vypustené na útoky na vojenské ciele v Rusku. Ministri zahraničných vecí týchto troch pobaltských krajín v apríli uviedli, že nikdy nedovolili, aby sa ich územia a vzdušný priestor používali na útoky dronmi proti cieľom v Rusku.

Lotyšsko na východe hraničí s Ruskom a Bieloruskom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
6-ročná menštruovala a ubližovala svojim rodičom. Adoptovali si dievča, ktoré malo byť krutou dospelou ženou
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac