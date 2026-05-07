Fico môže v Moskve odovzdať odkazy od Zelenského: S Putinom sa stretne mimo vojenskej prehliadky

Fico sa vojenskej prehliadky nezúčastní.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa počas oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom 9. mája v Moskve nezúčastní na vojenskej prehliadke, len položí kvety k hrobu neznámeho vojaka. Na štvrtkovom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti to povedal štátny tajomník rezortu zahraničných vecí Rastislav Chovanec.

Slovenský premiér by podľa neho mohol ruskej hlave štátu Vladimirovi Putinovi odovzdať odkazy od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Namiesto šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára (Smer-SD) bude Fica do Moskvy sprevádzať štátny tajomník rezortu Marek Eštok.

Podľa Chovanca treba komunikovať so všetkými stranami

„Cesta premiéra do Moskvy je primárne zameraná na pripomenutie si ukončenia druhej svetovej vojny. Nezúčastní sa na vojenskej prehliadke, položí kvet len k hrobu neznámeho vojaka. Ale áno, paralelne bude mať popritom aj stretnutie s ruským prezidentom, ktorému môže odovzdať odkazy od ukrajinského prezidenta, s ktorým mal za posledný týždeň dvakrát kontakt. Takisto môže získať cenné informácie od ruského prezidenta, ako on vidí snahy o ukončenie vojny,“ skonštatoval Chovanec.

„Myslím si, že v tejto dobe je potrebné komunikovať so všetkými zúčastnenými stranami a Európskej únii a európskym politikom by malo záležať na tom, aby boli pri rokovacom stole, kde dôjde k mierovej dohode,“ doplnil s tým, že už viacero politických špičiek aj zo západnej Európy začalo raziť cestu, že s ruským prezidentom treba na túto tému diskutovať.

Štátny tajomník na zasadnutí výboru zdôraznil, že slovenský premiér si tradične uctieva ukončenie druhej svetovej vojny na viacerých miestach. Dodal, že okrem cesty do Moskvy sa Fico chystá v júni do Francúzska a vo štvrtok je v Nemecku, kde navštívi bývalý koncentračný tábor Dachau.

Opozícia cestu kritizuje

Podpredsedníčka výboru Beáta Jurík (PS) pripomenula, že cesta premiéra do Moskvy je akt, na ktorý by sme si nemali zvykať, nemalo by ísť o „tradičnú“ cestu. Prekvapilo ju, že by mohol premiér priniesť z cesty informácie. „Skôr som mala pocit aj minulý rok a opäť aj tento rok, že naši európski partneri vnímajú veľmi kriticky jeho cestu do Moskvy, a nie ako nejaký prínos do diplomacie, že odtiaľ prinesie nejaké informácie,“ skonštatovala.

Cesta Fica do Moskvy nemá podľa členky výboru Veroniky Remišovej (Slovensko – Za ľudí) „absolútne“ žiadny zmysel. „Zvlášť nie v kontexte, keď Rusi chceli prímerie a zároveň tesne pred prímerím zbombardovali škôlku, kde zomreli dvaja ľudia. Takto sa nespráva človek, ktorý chce mier,“ uviedla po zasadnutí.

Okrem Eštoka by mal Fica na ceste do Moskvy sprevádzať aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Podobne ako minulý rok pri ceste Fica do Ruska, ani tentoraz neposkytli vzdušný priestor na prelet Estónsko, Lotyšsko, Litva ani Poľsko. Slovenský premiér sa má v Moskve stretnúť s Putinom.

Vojenská prehliadka na Červenom námestí v Deň víťazstva pripomína víťazstvo Sovietskeho zväzu, ktorého súčasťou boli Rusko aj Ukrajina, nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. Moskva tento rok usporiada zredukovanú verziu prehliadky – bez obvyklého predvádzania zbraní, dôvodom je zvýšené riziko ukrajinských útokov.

