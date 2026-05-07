Jeden z najmocnejších filmárov Hollywoodu má na krku žalobu: Toto ste si na postave vo filme Avatar nevšimli

Nina Malovcová
Hollywood rieši veľký škandál.

Filmovú sériu Avatar, ktorá zarobila miliardy dolárov a patrí medzi najúspešnejšie projekty v dejinách kinematografie, zasiahla nečakaná žaloba. Herečka Q’orianka Kilcher tvrdí, že režisér James Cameron použil jej tvár ako predlohu pre ikonickú Neytiri bez jej vedomia či súhlasu.

Podľa žaloby, o ktorej informoval denník The Guardian, mal Cameron prvýkrát vidieť Kilcher v reklame denníka LA Times na film The New World z roku 2005. Herečka v ňom ako 14 ročná stvárnila Pocahontas po boku hviezd ako Colin Farrell či Christian Bale. Práve vtedy sa vraj mala začať cesta k vzniku jednej z najznámejších postáv sveta Avataru.

Tvrdí, že jej tvár použili pri tvorbe Neytiri

Kilcher, ktorá má peruánske domorodé korene, tvrdí, že Cameron následne poveril svoj tím, aby pri navrhovaní Neytiri vychádzal z jej čŕt tváre. Postavu napokon vo filmoch stvárnila Zoe Saldaña.

Právnici herečky hovoria o zneužití „biometrickej identity a kultúrneho dedičstva mladej domorodej herečky“ bez kreditu či finančnej kompenzácie. Samotná žaloba zároveň upozorňuje na iróniu celej situácie. Avatar sa totiž podľa nej prezentoval ako film podporujúci domorodé komunity, no údajne mal bez povolenia využiť identitu skutočného domorodého dievčaťa.

Kilcher tvrdí, že dlhé roky o ničom netušila. Všetko sa zmenilo až minulý rok, keď sa na sociálnych sieťach začalo šíriť staršie video s Cameronom. Režisér v ňom stojí pri nákrese Neytiri a otvorene hovorí: „Skutočným zdrojom bola fotografia v LA Times, mladá herečka menom Q’orianka Kilcher. Toto je vlastne ona, najmä spodná časť jej tváre. Mala veľmi zaujímavú tvár.“

Cameron jej vraj dal podpísaný obrázok Neytiri

Jednou z najbizarnejších častí celej žaloby je opis ich osobného stretnutia po premiére prvého Avataru v roku 2010. Cameron jej mal údajne odovzdať zarámovaný nákres Neytiri, ktorý vlastnoručne podpísal. Pripojiť mal aj odkaz: „Tvoja krása bola mojou prvotnou inšpiráciou pre Neytiri. Škoda, že si vtedy nakrúcala iný film. Nabudúce.“

Herečka zároveň tvrdí, že napriek snahe jej agenta ju produkcia nikdy oficiálne nepozvala na konkurz do filmu. „Milióny ľudí si Avatar zamilovali pre jeho posolstvo a ja som bola jednou z nich. Nikdy by som si nepomyslela, že niekto, komu som dôverovala, systematicky použije moju tvár ako súčasť rozsiahleho dizajnového procesu bez môjho vedomia a súhlasu,“ uviedla Kilcher.

„Toto nie je filmárčina. Toto je krádež“

Právny tím herečky pritvrdil ešte viac. Hlavný právnik tvrdí, že Cameron nebol iba „inšpirovaný“. „Nebola to inšpirácia, ale extrakcia. Vzal jedinečné biometrické črty tváre 14-ročného domorodého dievčaťa, spracoval ich v priemyselnom produkčnom procese a zarobil miliardy dolárov bez jediného súhlasu. Toto nie je filmárčina. Toto je krádež,“ uviedol. Zástupcovia Camerona sa podľa The Guardian k žalobe zatiaľ verejne nevyjadrili.

