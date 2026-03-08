Irán sa síce ospravedlnil susedom, no útoky pokračujú: Rakety a drony zasiahli Perzský záliv

Ilustračné zábery: SITA/AP

TASR
Tomáš Čapák Útok na Irán
Terčom útokov Iránu sa stalo letisko v Kuvajte aj Saudská Arábia.

Krajiny Perzského zálivu v nedeľu informovali o raketových a dronových útokoch z Iránu, ktorý prisľúbil, že bude pokračovať v úderoch na susedné krajiny, píše TASR podľa správy agentúry AFP. Saudská Arábia, Katar a Kuvajt hlásili v nedeľu nové útoky. Deň predtým bolo počuť hlasné výbuchy v Dubaji v Spojených arabských emirátoch (SAE) aj v Bahrajne v metropole Manáma.

Kuvajtská národná ropná spoločnosť oznámila „preventívne“ zníženie ťažby ropy, po tom, ako armáda v nedeľu uviedla, že reagovala „na vlnu nepriateľských dronov, ktoré prenikli do vzdušného priestoru krajiny“. Palivové nádrže na medzinárodnom letisku v Kuvajte boli terčom náletu dronov, ktorý armáda označila za „priamy útok na životne dôležitú infraštruktúru“.

V samostatnom vyhlásení sa uvádza, že niektoré civilné zariadenia utrpeli materiálne škody v dôsledku padajúcich úlomkov zachytených striel a rakiet.Katarské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že krajina bola deň predtým terčom 10 balistických rakiet a dvoch riadených striel vypálených z Iránu, ale väčšina z nich bola zachytená a nespôsobila žiadne obete.

Saudské ministerstvo obrany informovalo o zachytení a zničení 15 dronov vo vzdušnom priestore kráľovstva, vrátane pokusu o útok na diplomatickú štvrť v hlavnom meste Rijád.Prezident SAE Muhammad bin Zájid Ál Nahján v zriedkavom televíznom prejave vyhlásil, že emiráty sa nachádzajú v  „období vojny,“ ale zdôraznil, že „z nej vyjdú silnejšie“.

Po ospravedlnení útočia ďalej

Dubajské úrady v sobotu oznámili, že pakistanského občana zabili úlomky zachytenej rakety. K agresii došlo napriek tomu, že iránsky prezident Masúd Pezeškiján sa v sobotu krajinám Perzského zálivu ospravedlnil za útoky, ku ktorým došlo počas vojny islamskej republiky s Izraelom a so Spojenými štátmi. „Ospravedlňujem sa… susedným krajinám, ktoré boli napadnuté Iránom. … Na susedné krajiny nebudú podniknuté žiadne ďalšie útoky a nebudú odpálené žiadne rakety, pokiaľ útok na Irán nebude pochádzať z týchto krajín,“ uviedol.

O niekoľko hodín neskôr však najvyšší predstaviteľ iránskej justície Gholám Hosejn Mohsení Ežeí vyhlásil, že Irán bude naďalej útočiť na susedné krajiny, ktoré napomáhajú nepriateľským štátom v agresii proti nemu.

Zasiahli 5 ropných skladov

Spojené štáty a Izrael zasiahli počas nočných útokov päť ropných zariadení v iránskom hlavnom meste a jeho okolí, uviedol pre štátnu televíziu predstaviteľ ropnej spoločnosti. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

„Včera (v sobotu) v noci boli štyri ropné sklady a centrum pre prepravu ropných produktov v Teheráne a (zariadenie v) Alborze napadnuté nepriateľskými lietadlami,“ povedal pre štátnu televíziu generálny riaditeľ Národnej iránskej distribučnej spoločnosti pre ropné produkty Kerámat Vejskaramí.
Dodal, že päť zariadení „bolo poškodených“, ale „požiar bol uhasený“.

