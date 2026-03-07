Dubaj hlási prvú obeť konfliktu na Blízkom východe: Muža vo vlastnom vozidle zabili úlomky z protivzdušnej obrany

Napätie na Blízkom východe si vyžiadalo obeť aj v Spojených arabských emirátoch. V Dubaji zomrel muž po tom, ako na jeho vozidlo dopadli úlomky zo zásahu protivzdušnej obrany.
Informovala o tom BBC s odvolaním sa na miestne úrady.
Muž zahynul po dopade úlomkov
Podľa Dubai Media Office prišiel o život obyvateľ Dubaja po tom, ako na jeho vozidlo dopadli úlomky vzniknuté pri takzvanom „vzdušnom zachytení“. Incident sa odohral v oblasti Al Barsha. Úlomky zasiahli vozidlo, ktoré v tom čase riadil muž, ktorý mal byť pôvodom z Ázie. Následkom zásahu zomrel.
Incident sa stal krátko po tom, ako Spojené arabské emiráty oznámili, že reagujú na „prichádzajúce raketové a dronové hrozby z Iránu“.
