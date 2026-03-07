Ďalší Slováci sú doma: Vieme, čo sa má diať cez víkend, evakuačné lety pokračujú

Reprofoto: Facebook.com (Juraj Blanár)

Michaela Olexová
SITA
Útok na Irán
Od začiatku evakuačných operácií tak Slovensko vykonalo už 9 repatriačných letov. Do bezpečia bolo prepravených 258 Slovákov.

Slovensko v piatok úspešne zrealizovalo tri evakuačné lety z Blízkeho východu. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí. Slovákov do Bratislavy priviezli z ománskeho Maskatu a jordánskeho Ammánu. Repatriáciu spoločne koordinovali rezort diplomacie, ministerstvo vnútra a ministerstvo obrany.

Z Blízkeho východu tak evakuovali ďalších 121 osôb, z čoho 79 bolo občanov SR.

Situácia sa mení doslova z hodiny na hodinu

Na palube vojenského špeciálu rezortu obrany z jordánska sa nachádzalo 39 občanov a na menšom vojenskom špeciáli sa domov vrátilo 12 ľudí z Ománu. Ďalších 70 občanov prepravil z Ománu na Slovensko odložený let vládneho špeciálu Ministerstva vnútra SR, ktorý vo štvrtok 5. marca znemožnila zrealizovať preťaženosť letiska v Maskate.

„Po intenzívnej komunikácii s miestnymi orgánmi a zahraničnými partnermi sa podarilo zabezpečiť všetky potrebné povolenia na jeho realizáciu,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí. Šéf rezortu diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) doplnil, že let sa podarilo zrealizovať vďaka maximálnemu nasadeniu všetkých zúčastnených, a to aj napriek administratívnej a logistickej náročnosti.

Ilustračná foto: SITA/AP

„Situácia sa aj naďalej vyvíja a mení doslova z hodiny na hodinu, robíme však všetko pre to, aby sme z krízových oblastí dostali čo možno najvyšší počet občanov,“ povedal Blanár.

Medzi prepravenými osobami bolo aj 27 občanov z Českej republiky. Na palubách lietadiel sa ďalej nachádzali aj občania Bulharska, Cypru, Islandu, Lotyšska, Rakúska a Ukrajiny.

Slovákom budú asistovať konzuli, psychológ aj zdravotná sestra

Rezort diplomacie pripomenul, že v piatok 6. marca súčasne do ománskeho Maskatu vyslali aj šesťčlenný konzulárno-krízový tím, ktorý bude priamo na letisku pomáhať pri organizácii repatriačných letov a asistovať Slovákom pri odbavení a nástupe do lietadiel. Tím tvoria dvaja konzuli rezortu diplomacie a štyria zamestnanci ministerstva obrany vrátane psychológa a zdravotnej sestry.

Od začiatku evakuačných operácií tak Slovensko vykonalo už 9 repatriačných letov. Do bezpečia bolo prepravených 368 osôb, z čoho 258 bolo Slovákov.

„Počas víkendu a pondelka je nateraz plánovaných ďalších päť letov,“ informovalo ministerstvo zahraničných vecí, ktoré naďalej hľadá možnosti pre zintenzívnenie evakuácie v závislosti od bezpečnostnej situácie a kapacitných možností tranzitných krajín.

