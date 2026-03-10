Irán predstavil svoju novú superzbraň: Balistická raketa Khyber má zvláštnu schopnosť a obrovský dolet

Ilustračná foto: Profimedia

Útok na Irán
Nová iránska superzbraň vzbudzuje obavy.

Raketa Khyber, známa aj ako Kheibar Shekan, patrí medzi novú generáciu balistických zbraní vyvinutých iránskymi ozbrojenými silami. Ide o projektil na tuhé palivo, ktorý predstavili Revolučné gardy v roku 2022 ako tretiu generáciu svojich balistických rakiet.

Ako referuje web AS.com s odvolaním sa na dostupné údaje, raketa má dolet približne 1 450 kilometrov a využíva satelitné navádzanie, čo zvyšuje presnosť zásahu. Je vybavená manévrovateľnou bojovou hlavicou, ktorá dokáže v záverečnej fáze letu meniť trajektóriu, aby sa vyhla systémom protivzdušnej obrany, napríklad systémom Patriot.

Nejasnosti okolo technických parametrov

Iránske médiá uvádzajú, že rýchlosť hlavice v poslednej fáze letu dosahuje približne Mach 2 až Mach 3. Okolo presných technických parametrov rakety však stále existuje viacero nejasností a niektoré informácie o jej rozmeroch či schopnostiach neboli nezávisle potvrdené. Tieto rakety boli údajné použité pri iránskych útokoch na viaceré veľké mestá v Izraeli.

Foto: TASR (Axel Heimken/dpa)

Napriek silnej reputácii izraelského obranného systému Železná kupola, ktorý vyvinula spoločnosť Rafael Advanced Defense Systems, sa niektorým strelám údajne podarilo obranu prekonať. Irán pritom buduje rozsiahly arzenál, ktorý kombinuje balistické rakety rôzneho doletu, riadené strely aj útočné drony. Táto kombinácia má krajine umožniť pružnú schopnosť odvetných útokov aj strategického odstrašenia voči potenciálnym protivníkom.

