Irán oznámil, že Hormuzský prieliv je po zvyšok prímeria otvorený

Hormuzský prieliv je až po zvyšok trvania prímeria otvorený pre plavbu všetkých komerčných plavidiel, oznámil v piatok iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. Tento krok je podľa neho v súlade s uzavretím prímeria v Libanone, ktoré by malo byť v platnosti zatiaľ desať dní, počnúc štvrtkom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Plavba cez Hormuzský prieliv bude podľa Arákčího prebiehať koordinovanou trasou, ktorú už predtým oznámila Iránska organizácia pre prístavy a námornú dopravu (PMO). Bezpečná vstupná trasa vedie z Ománskeho zálivu smerom na sever od ostrova Lárak, zatiaľ čo výstupná trasa z Perzského zálivu južne od tohto ostrova.
Americká blokáda ostáva v platnosti
Podľa AFP ale nie je bezprostredne jasné, či iránsky minister narážal na prímerie v Libanone, ktoré vstúpilo do platnosti do platnosti v noci na piatok miestneho času (vo štvrtok 23.00 h SELČ), alebo prímerie medzi Iránom a Spojené štáty z 8. apríla.
„ĎAKUJEME,“ napísal v reakcii na Arákčího oznámenie šéf Bieleho domu na svojej sieti Truth Social. V príspevku pritom namiesto Hormuzského napísal „Iránsky prieliv“ a uviedol, že „JE ÚPLNE OTVORENÝ A PRIPRAVENÝ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD“.
Krátko nato však americký prezident zverejnil ďalší príspevok s tvrdením, že námorná blokáda, ktorú uvalili Spojené štáty na iránske prístavy v Perzskom a Ománskom zálive, zostáva v platnosti, dokiaľ nebude na „100 percent dokončená naša dohoda s Iránom“. „TENTO PROCES BY MAL PREBEHNÚŤ VEĽMI RÝCHLO, KEĎŽE VÄČŠINA BODOV JE UŽ VYROKOVANÁ,“ vyhlásil Trump.
