Irán oznámil, že Hormuzský prieliv je po zvyšok prímeria otvorený

Aktuálna správa
Lucia Mužlová
TASR
Útok na Irán
Aktualita.

Hormuzský prieliv je až po zvyšok trvania prímeria otvorený pre plavbu všetkých komerčných plavidiel, oznámil v piatok iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí. Tento krok je podľa neho v súlade s uzavretím prímeria v Libanone, ktoré by malo byť v platnosti zatiaľ desať dní, počnúc štvrtkom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Plavba cez Hormuzský prieliv bude podľa Arákčího prebiehať koordinovanou trasou, ktorú už predtým oznámila Iránska organizácia pre prístavy a námornú dopravu (PMO). Bezpečná vstupná trasa vedie z Ománskeho zálivu smerom na sever od ostrova Lárak, zatiaľ čo výstupná trasa z Perzského zálivu južne od tohto ostrova.

Americká blokáda ostáva v platnosti

Podľa AFP ale nie je bezprostredne jasné, či iránsky minister narážal na prímerie v Libanone, ktoré vstúpilo do platnosti do platnosti v noci na piatok miestneho času (vo štvrtok 23.00 h SELČ), alebo prímerie medzi Iránom a Spojené štáty z 8. apríla.

„ĎAKUJEME,“ napísal v reakcii na Arákčího oznámenie šéf Bieleho domu na svojej sieti Truth Social. V príspevku pritom namiesto Hormuzského napísal „Iránsky prieliv“ a uviedol, že „JE ÚPLNE OTVORENÝ A PRIPRAVENÝ NA BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD“.

Krátko nato však americký prezident zverejnil ďalší príspevok s tvrdením, že námorná blokáda, ktorú uvalili Spojené štáty na iránske prístavy v Perzskom a Ománskom zálive, zostáva v platnosti, dokiaľ nebude na „100 percent dokončená naša dohoda s Iránom“. „TENTO PROCES BY MAL PREBEHNÚŤ VEĽMI RÝCHLO, KEĎŽE VÄČŠINA BODOV JE UŽ VYROKOVANÁ,“ vyhlásil Trump.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovensko ide do právneho sporu s EÚ: Fico napadne zákaz ruského plynu na európskom súde

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac