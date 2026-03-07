Irán mení tón v priebehu hodín: Najprv ospravedlnenie za útoky, potom hrozba ďalších úderov susedom

Irán bude naďalej útočiť na susedné krajiny, ktoré napomáhajú nepriateľským štátom v agresii proti nemu, vyhlásil v sobotu najvyšší predstaviteľ iránskej justície Gholám Hosejn Mohsení Ežeí. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.
„Dôkazy od iránskych ozbrojených síl ukazujú, že geografia niektorých krajín v regióne je otvorene a tajne k dispozícii nepriateľovi,“ povedal Ežeí. „Silné útoky na tieto ciele budú pokračovať,“ dodal. Jeho vyjadrenie prišlo len niekoľko hodín po tom, ako sa iránsky prezident Masúd Pezeškiján ospravedlnil susedným krajinám za útoky, ku ktorým došlo počas pretrvávajúcej vojny Teheránu s Izraelom a so Spojenými štátmi.
Útoky hlásia viaceré krajiny v regióne
Vyhlásil tiež, že na tieto štáty už ďalej útočiť nebude, ak ani ony nezaútočia na Irán. Reportéri agentúry AFP pritom ale v sobotu hlásili výbuchy z viacerých krajín Perzského zálivu, vrátane Kataru, Spojených arabských emirátov (SAE) a Bahrajnu. Tamojšie ministerstvo vnútra uviedlo, že v dôsledku iránskeho útoku vypukol v metropole Manáma požiar, ktorý poškodil viaceré budovy.
Katarské ministerstvo obrany potvrdilo, že tamojšie ozbrojené sily zachytili raketový útok. SAE medzičasom takisto oznámili, že „letecká obrana reaguje na hrozby prichádzajúcich rakiet a dronov z Iránu“. Reportéri AFP ešte predtým informovali o výbuchoch v Dubaji.
Nahlásiť chybu v článku