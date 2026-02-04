Inkognito plné trapasov: Nezvyčajné okamihy zamávali s divákmi. Nastali problémy, aké v relácii ešte neboli

Inkognito patrí medzi obľúbené slovenské televízne programy, ktoré na obrazovkách prinášajú humor, zábavu a nečakané momenty. Formát sa zvyčajne točí okolo hádaniek a prekvapení – známe tváre sa snažia rozpoznať hostí podľa krátkych indícií, zábavných úkonov či vtipných situácií.
Potvrdilo sa, že diváci majú radi spontánne momenty, ktoré sa v šou rodia, no ani profesionálom sa nemusí všetko podariť podľa očakávaní. V najnovšej epizóde sa udialo niečo, čo sa doteraz v tejto relácii ešte nestalo – vysielanie bolo sprevádzané niekoľkými nepríjemnými situáciami. Namiesto typických hladkých prechodov a dobre zvládnutých hádaniek sa diváci stretli s okamihmi, ktoré počas vysielania neboli bežné, ako uviedli Topky.
Spiaci divák
Hovorí sa, že aj majster tesár sa občas utne. Nikto nečakal, že v relácii, ktorá má za sebou viac než 500 častí, dôjde k neplánovaným momentom. Došlo totiž k zmenám, na ktoré televízni diváci rozhodne nie sú zvyknutí. Opäť nechýbala zábava a smiech, no k tomu sa nabaloval jeden problém za druhým.
Nielenže hádači nevedeli uhádnuť povolania, no Fero Joke si všimol jednu vec. „Pozri sa, tam už chlapec zaspal…“ zareagoval komik na publikum a nabádal svojich kolegov, teda Michala Hudáka, Mariána Čekovského a Marcela Forgáča, aby boli živší. „Jeho zalomilo takto, prisahám…“ pokračoval Fero Joke a naznačil to úklonom hlavy dozadu.
