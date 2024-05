Tieto semafory zrazu zhasnú a mätie to vodičov: Na križovatkách vzniká chaos, ak sa s nimi stretnete, urobte toto

Množstvo slovenských vodičov zvykne v rámci práce či výletov brázdiť cesty aj v Rakúsku a Nemecku. Predovšetkým v druhej menovanej krajine sa môžu motoristi stretnúť s rôznymi inovatívnymi značeniami a zariadeniami, ktoré na Slovensku nemáme. Do tejto skupiny určite radíme takzvané dvojfázové semafory, ktoré sú pre neznalých často zdrojom chaosu, informuje portál TopSpeed.sk.

Pri klasických semaforoch sú Slováci zvyknutí na to, že dopravu riadia prostredníctvom troch farieb – červenej, oranžovej a zelenej. V prípade, že je svetelná signalizácia mimo prevádzky, bliká iba oranžové svetlo. Spomínané dvojfázové semafory, na ktoré môžete naraziť napríklad v Nemecku, však ukazujú iba prvé dve farby, pričom zelená sa na nich nenachádza.

Nastať teda môžu situácie, kedy semafor úplne zhasne a vtedy nastáva chaos. Minimálne pri tých vodičoch, ktorí nevedia, ako sa zachovať.

„Dvojfázový semafor sa zvyčajne používa na miestach, kde si riadenie premávky nevyžaduje iné riešenie. Príkladom sú aj železničné priecestia a tieto semafory môžete v zahraničí vidieť niekedy aj na križovatkách s odbočovacími pruhmi vpravo,“ vysvetľuje TopSpeed. V praxi teda pre červenú a oranžovú platia úplne rovnaké pravidlá, ako aj u nás na slovenských cestách.

Ak svetelná signalizácia nesvieti vôbec, je to signál, že s vozidlom môžete pokračovať v jazde, no musíte ostať ostražití. Je totiž možné, že prechod križovatkou vám môže skrížiť iné vozidlo a v takom prípade ostávajú v platnosti všeobecné pravidlá cestnej premávky. Nemusíte sa však ničoho báť, pri takýchto semaforoch stačí, aby ste ostali pozorní, nakoľko väčšina z nich má na sebe informačnú tabuľu, ktorá by vám mala napovedať, akým spôsobom sa v križovatke správať.