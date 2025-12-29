Debaty bez konfliktov: Adela Vinczeová priznala, ako zvláda odlišné názory vo svojej rodine

Rodinné diskusie dokážu byť niekedy náročné, najmä keď sa členovia rodiny na niečom nezhodnú. Väčšina ľudí to zažila na vlastnej koži hlavne počas sviatkov, čo nie je práve najpríjemnejšie a obzvlášť vtedy, ak sa pohádajú. Ako je to u ostrieľanej moderátorky?
Podľa Adely Vinczeovej nie je kľúčom presadzovanie si vlastného názoru za každú cenu. A hoci nie je jednoduché nájsť zhodu, je dobré hľadať porozumenie. V jednom z dielov Donio podcastu Čo nás spája vyspovedala bývalá moderátorka Telerána Lenka Šóošová mamičku adoptívneho Maxíka, ako je to u nej v rodine.
Sú nad vecou
Aj v tomto prípade sa potvrdilo to, čo sa o nej hovorí. Adeline názory sú zakaždým inšpirujúce a mnohým môžu otvoriť oči. Ako uviedla v rozhovore, u nej v rodine majú všetci nadhľad, ktorý im pomáha prekonať chvíle, kedy sú ich pohľady na určitú vec odlišné.
„Mám to šťastie, že moji rodičia mi dali do života veľmi veľa a myslím si, že mama aj môjho otca nejako formovala aj nás so sestrou do takého nadhľadového vnímania sveta. To znamená, že keď sa v nejakých konkrétnych témach nezhodneme, tak stále máme ten nadhľad, aby sme to vnímali širšie,“ povedala manželka Viktora Vinczeho.
Ako ďalej pokračovala, vie, že jej otca nedefinuje názor na covid, vojnu na Ukrajine či zahraničnú politiku. Má pochopenie pre jeho postoje a so svojou rodinou sa neraz púšťajú aj do politických debát. „Lebo si hovorím, že ono je možno dobré to nie úplne obchádzať a tváriť sa, že tu niečo nie je, a pritom to tam je. Ale že poďme sa skúsiť o tom porozprávať,“ doplnila.
