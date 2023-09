Ich uhryznutie je bolestivé, môžu napáchať miliardové škody: V Európe sa objavili nebezpečné mravce

Invázny druh mravca sa usadil v Taliansku a následkom globálneho otepľovania sa môže veľmi rýchlo rozšíriť po zvyšku Európy. Jeho uštipnutie je mimoriadne nepríjemné, mravec však dokáže narobiť aj ďalšie ťažkosti. Odborníci v súčasnosti skúmajú 88 mravenísk.

Dokážu napáchať miliardové škody

Ako informuje web The Guardian, červený mravec (Solenopsis invicta) spôsobuje nepríjemné bolestivé uhryznutia, no poškodzuje aj úrodu a môže tiež poškodiť elektrické zariadenia vrátane automobilov a počítačov. Mravec, ktorý sa považuje za jeden z najničivejších inváznych druhov, môže rýchlo vytvoriť superkolónie s viacerými kráľovnami.

Kolónie sa živia bezstavovcami, väčšími stavovcami a rastlinami, ničia pôvodné rastliny a v boji o potravu konkurujú pôvodným mravcom, hmyzu a bylinožravcom. Solenopsis invicta sa do iných krajín dostal z Južnej Ameriky vďaka exportu tovarov vrátane zeminy a rastlín. Problémy s ním majú najmä v Mexiku, v Austrálii, no teraz sa dostal už aj do Európy. Invazívny druh ročne dokáže napáchať škody vo výške 6 miliárd dolárov.

Úspešne ich zatiaľ vyhubila jediná krajina

Výskumníci identifikovali 88 mravenísk na ploche 5 hektárov v blízkosti mesta Syrakúzy na Sicílii v Taliansku. Podľa genetických analýz by invázne kolónie mohli pochádzať z Číny alebo USA. Podľa odborníkov je nevyhnutné zasiahnuť skôr, ako sa invázia vymkne spod kontroly. V Európe sa mravec v minulosti vyskytoval v dovezených produktoch v Španielsku, Fínsku a Holandsku, ale jeho výskyt vo voľnej prírode na kontinente nebol nikdy predtým potvrdený.

Zatiaľ jedinou krajinou, kde sa tento druh mravca podarilo úspešne vyhubiť, bol v roku 2001 Nový Zéland. V dnešných klimatických podmienkach by preň bola vhodná polovica mestských oblastí v Európe vrátane veľkých miest, ako sú Londýn, Paríž, Rím a Barcelona. Následkom globálneho otepľovania sa môže rozšíriť po celej Európe.