Hviezda z Bučkovcov rozvírila šou Bez servítky. Diváci upozornili na jeden detail, takto by to podľa nich nemalo vyzerať

Foto: Facebook (Bez servítky - TV Joj)

Jana Petrejová
Bez servítky
Prostorekej žene vytkli jednu vec. 

V kuchárskej relácii opäť nuda nehrozí. Tvorcovia stavili na televíznu legendu, ktorá ukázala svoje kulinárske umenie a domov, ktorý diváci už poznajú. Ten, kto pozeral reality šou Bučkovci, vie, že kuchyňa, kde Anka Bučková navarila svojim hosťom, bola predtým známym miestom na rozhovory a kontroverzné hádky. 

Úprimná Anka, ktorá si nedáva servítku pred ústa, sa ukázala tak, ako ju mnohí poznali z čias, keď sa vysielali Bučkovci. Nechýbali jej veľké oči, ktorými občas zagúľala a legendárna kelňa s domácou pálenkou. Diváci sa ani nestačili otriasť z prekvapenia, že sa objavila v šou Bez servítky a šikovná živnostníčka zo Sihly už stihla aj navariť.

Čo si všimli diváci?

Šesťdesiatročná žena, ktorej synovia sa preslávili v šou Farmár hľadá ženu, predviedla svoje kráľovstvo, v ktorom si nažíva. Ukázala gazdovstvo, po ktorom nasledovala obývačka v staršom štýle ešte po jej rodičoch. Bývali sme navrchu, ale keď mamina ochorela, tak sme sa presťahovali,“ dodala Anka, ktorá má v skrini odložené veci po svojej mame. Jednoducho sa ich nedokáže vzdať.

Pri pohľade na jej obývačku si každý všimne mnoho drobností a vecí, vrátane čelného skla od auta a mrazáku, ktoré by nikto v tejto miestnosti nečakal. A že vraj „Romáci“ majú bordel,“ napísala diváčka uštipačnú poznámku. Bordel všade,“ uviedol muž. Strašný hurhaj… Fuj,“ súhlasí iná žena.

„Už druhýkrát tam je a „bordel jak v tanku“. Aj keď mali tú svoju šou, strašný bordel, hnus, akože farmár „nefarmár“, ale poriadok musí byť. Ja by som sa hanbila ešte to aj ukázať. Ale hrá sa na dokonalú, iné nevie, len piť a škriekať,“ vyjadrila sa ďalšia diváčka, ktorá to povedala na plné ústa.

Rovnaký názor má aj iná žena. No nehnevajte sa, ale aby ste tu ospravedlňovali to, čo vidím na vlastné oči, je trošku cez. Je tam špina, kopa špiny, to ani za mesiac by nedala dokopy,“ zareagovala na komentáre, v ktorých diváci bránili Anku.

Vraj tam nemá špinu

