Huliakovi poslanci chcú, aby Slováci hazardovali aj na Vianoce či na Veľkú noc: Demokrati hovoria o „štátnych kasínach“

Ilustračná foto: SITA/Kancelária NR SR/Unsplash

Roland Brožkovič
TASR
SITA
V hazarde majú nastať veľké zmeny.

Zákaz prevádzkovania číselných a okamžitých lotérií na Veľký piatok, 24. a 25. decembra, v čase trvania štátneho smútku a mimo prevádzkového času kasína, herne a prevádzky by mohol byť zrušený.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o hazardných hrách, ktorý na rokovanie Národnej rady (NR) SR predložili Pavel Ľupták, Ivan Ševčík, Miroslav Radačovský a Roman Malatinec (všetci nezaradení).

Návrh má taktiež umožniť hráčom na samoobslužných stávkových termináloch hrať okrem kurzových stávok aj číselné lotérie. Zároveň novela skracuje čas na znehodnotenie nepredaných žrebov po odovzdaní vyúčtovania lotériovej hry. Poslanci ďalej navrhujú umožniť prevádzkovateľovi stávkovej hry, ktorým je národná lotériová spoločnosť, prijímať stávky na výsledky číselných lotérií.

Údajný rozpor s ústavou

Novela ustanovuje aj výnimku pre národnú lotériovú spoločnosť z povinnosti priložiť k žiadosti o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne aj vyjadrenie obce k umiestneniu kasína na jej území. Poslanci navrhli aj zriadenie komory, ktorej predsedom by bola národná lotériová spoločnosť.

„Komora je oprávnená predovšetkým predkladať návrhy na novelizáciu zákona, ako aj vyjadrovať sa k návrhom na novelizáciu zákona. Jej činnosť ďalej spočíva v zabezpečovaní prevádzky informačného systému na blokovanie nelegálnych internetových hier,“ priblížili poslanci v predloženom materiáli.

Ilustračná foto: TASR (Pavel Neubauer)

Na vec poukázala opozičná strana Demokrati s tým, že takýto návrh je v rozpore s ústavou. Návrh novely zákona podľa Demokratov nešiel do pripomienkového konania a je výsmechom občianskym aktivistom, ktorým sa v minulosti podarilo presadiť reguláciu hazardu. Takisto by podľa nich odobral kompetencie mestám a obciam v oblasti hazardu.

„V dôvodovej správe minister Rudolf Huliak píše, poviem to laicky, že chce zriadiť štátne kasína a zobrať tak mestám a obciam možnosť regulovať hazard. Takisto chce, aby sa hazard mohol prevádzkovať na Veľký piatok, a tiež cez vianočné obdobie. Podľa Huliaka nebudú mať tieto, odpustite, šialené návrhy dopad na rodiny a ich sociálny štandard. Vyzývame ministra Huliaka, aby novelu zákona okamžite stiahol, pretože je v rozpore s morálkou a zdravým rozumom,“ uviedol podpredseda strany Juraj Šeliga, ktorý návrh pripisuje ministrovi cestovného ruchu a športu Rudolfovi Huliakovi.

Podľa advokáta Michala Kiču, ktorý zastupoval skupinu poslancov v konaní pred Ústavným súdom SR vo veci zákona o hazardných hrách, by návrhom štát mocensky zasiahol do samosprávnej pôsobnosti miest a obcí, čo je v rozpore s ústavou.

