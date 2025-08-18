Huliak navrhuje úplné zrušenie samosprávnych krajov: Podľa Strany Vidieka sú zbytočnosť, ušetria sa tak peniaze

SNS navrhla na minulotýždňovej koaličnej rade zníženie počtu samosprávnych krajov z ôsmich na štyri. Model by vychádzal z historického usporiadania Slovenska a vytvoril by štyri regióny, a to Bratislava, Západ, Stred a Východ. Reforma samosprávnych krajov by podľa strany priniesla úsporu viac ako 500 miliónov eur vďaka zníženiu počtu úradov a odstráneniu duplicít.
Dnes sa k celej problematike vyjadrila aj Strana Vidieka. V zaslanej tlačovej správe uviedla, že na dnešnej koaličnej rade navrhne Rudolf Huliak zrušenie samosprávnych krajov. „My v strane Vidieka navrhneme zrušiť župy úplne. Vráťme k pôvodnému konceptu štyroch krajov. Nech obce, mestá a štát preberú kompetencie žúp, čím sa ušetria milióny eur.“ uviedol Rudolf Huliak.
Samosprávne kraje v tejto podobe považuje strana za zbytočný stupeň samosprávy. „Uvedomujeme si, že s tým bude súvisieť i hlbšia reforma štátnej správy a samosprávy. My v Strane Vidieka podporujeme silný a suverénny štát,“ uzatváralo vyjadrenie.
Nahlásiť chybu v článku