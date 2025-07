Hudobný svet smúti: Vo veku 69 rokov odišiel legendárny spevák, ktorý pôsobil v kapele Iron Maiden

Hudobný svet dnes doobeda zasiahla smutná správa o úmrtí známeho speváka. Bývalý frontman legendárnej skupiny Iron Maiden Paul Mario Day zomrel vo veku 69 rokov.

Išlo o vôbec prvého speváka tejto skupiny, no v kapele vydržal od roku 1975 len 10 mesiacov. Vtedy mal iba 19 rokov. Bol však súčasťou úplne prvého vystúpenia Iron Maiden v máju 1976 v Londýne. Následne si založil vlastnú kapelu s názvom More.

PAUL MARIO DAY, ORIGINAL IRON MAIDEN SINGER, DIES AT 69

🕯️🎸🤘

Paul Mario Day, Iron Maiden’s first vocalist, has passed away at the age of 69 after a long illness. He was part of the band in its early days in 1975, although his time with them was brief and he never recorded… pic.twitter.com/2l1tbzZt87

