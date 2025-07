Hudobný šialenec, ktorý na pódiu odhryzol hlavu netopierovi a zmenil dejiny hardrocku: Toto bol Ozzy Osbourne

Vo veku 76 rokov zomrel v utorok ráno britský spevák Ozzy Osbourne, frontman heavy metalovej skupiny Black Sabbath. Oznámila to jeho rodina. TASR v tejto súvislosti prináša spevákov profil.

Ozzy Osbourne patril medzi najvýraznejšie postavy popkultúry a modernej hudby všeobecne. Vo svete hardrocku bol uctievaný ako praotec heavy metalu; tzv. pravoverní metalisti vyznávajú jeho odkaz a odmietajú novú britskú vlnu tohto žánru. Slávu, ktorú získal ako frontman skupiny Black Sabbath, neskôr zužitkoval a rozvinul vo svojej úspešnej sólo kariére.

Hudobný talent aj výstrednosti

Bol známy nielen svojím hudobným prínosom, ale aj výstredným správaním, bojom so závislosťami a nezameniteľnou pódiovou aurou. John Michael Osbourne sa narodil 3. decembra 1948 v anglickom Birminghame. Vyrastal v robotníckej rodine. Po predčasnom ukončení školskej dochádzky sa živil príležitostnými prácami, no zároveň sa zaplietol do drobnej kriminality, za čo bol aj odsúdený na dva mesiace väzenia.

Hudobnú kariéru začal v miestnych skupinách, z ktorých sa nakoniec zrodila kapela Earth. Po zmene názvu na Black Sabbath (podľa hororu s Borisom Karloffom) a po nájdení charakteristického zvuku – temného, surového a silne zosilneného bluesového základu – kapela vydala v roku 1970 svoj debutový album.

Hity, temné texty a odchod z kapely

Texty s okultnou a apokalyptickou tematikou si rýchlo získali fanúšikov v Británii aj v USA. Z Ozzyho odbobia v skupine pochádzajú aj notoricky známe piesne Paranoid, Iron Man a Sabbath Bloody Sabbath. Po náročných rokoch v Black Sabbath a častých konfliktoch spôsobených závislosťou Osbourne po turné k albumu Never Say Die (1978) z kapely odišiel.

Po osobnej kríze nasledoval rozvod s prvou manželkou Thelmou Rileyovou, s ktorou mal dcéru Jessicu a syna Louisa a niekoľko vnúčat. Nový impulz mu poskytla Sharon Ardenová, jeho budúca manželka a manažérka, ktorá ho presvedčila, aby sa vydal na sólovú dráhu.

Sólový úspech a legendárny incident s netopierom

Už jeho prvý album Blizzard of Ozz (1980), spoluvytvorený s gitaristom Randy Rhoadsom, mal obrovský úspech, na čele s hitom Crazy Train. Nasledoval Diary of a Madman (1981). Na turné k tomuto albumu sa odohral incident, ktorý sa stal legendárnym – Osbourne omylom odhryzol hlavu živému netopierovi, mysliac si, že ide o atrapu.

Ozzy aj napriek zdravotným a osobným problémom pokračoval v nahrávaní a koncertovaní. V 90. rokoch vydal hit Mama, I’m Coming Home (1991) a získal Grammy za najlepší metalový výkon za pieseň I Don’t Want to Change the World. V roku 1996 založil s manželkou hudobný festival Ozzfest, ktorý sa stal platformou pre množstvo metalových skupín. V tom istom období sa dočasne zjednotila pôvodná zostava Black Sabbath.

V roku 2001 sa Osbourne so svojou rodinou stal hviezdou reality šou The Osbournes na stanici MTV. Program mal obrovskú sledovanosť a stal sa kultúrnym fenoménom. Ponúkal pohľad na trochu chaotický život speváka s manželkou Sharon a deťmi Kelly a Jackom v americkom Los Angeles. Nasledovali ďalšie relácie ako The Osbournes Want to Believe a špeciál Night of Terror (obe z roku 2020), zamerané na paranormálne javy.

Uznanie, choroba a koniec na pódiu

Ozzy bol s Black Sabbath uvedený do Rokenrolovej siene slávy v roku 2006 a v roku 2024 ho tam uviedli aj ako sólového umelca. Má tiež hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy. V roku 2023 zrušil koncertné turné pre zhoršujúci sa zdravotný stav v dôsledku vážnych zranení chrbtice a Parkinsonovej choroby.

Posledný koncert absolvoval Ozzy Osbourne nedávno – 5. júla sa symbolicky rozlúčil s pódiom v Birminghame. Sedel na čiernom tróne a odspieval najprv svoje sólové hity. Podujatie trvalo desať hodín a vzdali mu poctu kapely ako Metallica, Slipknot, Tool či Guns N’ Roses. Koncert vyvrcholil opätovným vystúpením pôvodnej zostavy Black Sabbath, čím sa uzavrel jeden z najvýznamnejších príbehov v dejinách rockovej hudby.