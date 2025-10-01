Hubári, dávajte si pozor: V tejto oblasti videli medvedicu, boli pri nej aj mláďatá. Obec varuje, opatrní buďte aj mimo les

Ilustračná foto: GoodFon

Nina Malovcová
SITA
Medvede na Slovensku
Zásahový tím Tatranského národného parku monitoruje situáciu.

Vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok sa v zastavanom území obce opakovane pohybuje medveď. Na ulici Severnej dnes zaznamenali medvedicu s dvoma mláďatami. Upozornila na to samospráva na sociálnej sieti.

O pohybe medveďa informovala aj Okresný úrad v Kežmarku a Zásahový tím Tatranského národného parku, ktorý monitoruje situáciu. Obyvateľov a návštevníkov obec vyzýva k zvýšenej ostražitosti a opatrnosti. Zároveň ich žiada, aby nádoby na odpad nenechávali voľne prístupné pred svojimi domami.

Viac z témy Medvede na Slovensku:
1.
Medvedica s mláďatami sa priblížila k domom: Mesto vyzýva obyvateľov na opatrnosť, pozor si majú dať najmä na túto vec
2.
Hubári a turisti by sa mali mať na pozore: Pri ďalšej obci spozorovali medveďa, polícia apeluje na opatrnosť
3.
Pri Jakubovanoch mala zaútočiť na človeka medvedica s dvoma mláďatami: Buďte obozretní, vyzýva obec
Zobraziť všetky články (96)

Opatrenia pre majiteľov psov

Majiteľov psov upozorňuje, aby svojich domácich miláčikov nepúšťali na voľný výbeh v spomínanej oblasti. Na pohyb medveďa pri rodinných domoch upozornila obec aj začiatkom septembra, na sociálnej sieti sa vtedy objavilo aj video, ktoré ho zachytilo.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zobudili sme sa do poriadnej hnusoby: Ochladenie je prudké, príde aj prvé sneženie. V noci…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Opasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažiloOpasok z ľudských bradaviek a misky z lebiek: Ed Gein sa zaradil medzi najhoršie beštie, aké ľudstvo zažilo
Nezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatinyNezarába nič, nikto netuší, kto to je: Strašidelné dievča otvára ústa do šialených rozmerov, ukazuje vychudnuté končatiny
Alexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu brániaAlexandra Kusá: V SNG dnes vidíme amatérsku ligu a pubertálne egá. Dojíma ma, ako umelci inštitúciu bránia
Zrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expertZrušia Špecializovaný trestný súd? Koalícii nevyhovuje systém bŕzd a protiváh, Kaliňákov výrok je škandalózny, hovorí expert
Lukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jednoLukáš pracuje na expedičných lodiach: Človek môže zarobiť aj 7 000 eur, pri 20-metrových vlnách mi nebolo všetko jedno
Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otcaZ orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eurBoli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamalaMá 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ KrálikBoli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológieDcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac