Hubári, dávajte si pozor: V tejto oblasti videli medvedicu, boli pri nej aj mláďatá. Obec varuje, opatrní buďte aj mimo les

Vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok sa v zastavanom území obce opakovane pohybuje medveď. Na ulici Severnej dnes zaznamenali medvedicu s dvoma mláďatami. Upozornila na to samospráva na sociálnej sieti.
O pohybe medveďa informovala aj Okresný úrad v Kežmarku a Zásahový tím Tatranského národného parku, ktorý monitoruje situáciu. Obyvateľov a návštevníkov obec vyzýva k zvýšenej ostražitosti a opatrnosti. Zároveň ich žiada, aby nádoby na odpad nenechávali voľne prístupné pred svojimi domami.
Opatrenia pre majiteľov psov
Majiteľov psov upozorňuje, aby svojich domácich miláčikov nepúšťali na voľný výbeh v spomínanej oblasti. Na pohyb medveďa pri rodinných domoch upozornila obec aj začiatkom septembra, na sociálnej sieti sa vtedy objavilo aj video, ktoré ho zachytilo.
