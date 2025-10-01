Zobudili sme sa do poriadnej hnusoby: Ochladenie je prudké, príde aj prvé sneženie. V noci rátajte s teplotami pod nulou

Jeseň sa dnes ukáže v plnej sile. Ráno nás privíta hmla, počas dňa zaprší a na viacerých miestach pocítime ostrý severný vietor. Do toho sa pridá aj citeľné ochladenie, takže kabáty a šály sa stanú nutnosťou. Vo vyšších polohách už o sebe dá vedieť aj zima, Tatry a ďalšie hory zasiahne prvý výrazný sneh.
Ako pripomína portál iMeteo, v porovnaní s utorkom sa dnes ochladí miestami až o 4 °C. Počasie nad naším územím ovplyvňuje tlaková výš presúvajúca sa zo severozápadného Ruska nad Fínsky záliv. V kombinácii s výškovou tlakovou nížou nad Ukrajinou a Moldavskom sa do strednej Európy dostáva chladný vzduch, ktorý so sebou nesie aj viac oblačnosti a nepríjemné poryvy vetra.
Tatry pokryje biela vrstva
Streda bude prevažne oblačná až zamračená. Miestami zaprší a od približne 1300 metrov nad morom sa zrážky zmenia na sneh. Na krajnom severe sa snehové vločky môžu objaviť aj v nižších polohách. Meteorológovia očakávajú, že v Tatrách do štvrtkového rána pribudne až 25 centimetrov snehu.
V Nízkych Tatrách napadne približne 5 centimetrov a mierny poprašok môže prekvapiť aj ďalšie horské doliny. To znamená, že v najvyšších polohách budú panovať skutočne zimné podmienky, ktoré môžu skomplikovať turistiku aj dopravu.
Teploty klesnú na jednociferné hodnoty
Najvyššie denné teploty sa dnes vyšplhajú len na 10 až 15 °C. V severnej polovici Slovenska, na Horehroní a na Dolnom Spiši to bude ešte chladnejšie, iba 6 až 10 °C. Vo výške 1 500 metrov sa teplota zastaví okolo 0 °C, čo len potvrdzuje, že hory sa už dostávajú do zimného režimu.
Dnešný severný vietor dosiahne rýchlosť 10 až 30 kilometrov za hodinu. V niektorých oblastiach, najmä na horách, môžu byť poryvy ešte silnejšie. Vietor bude výraznejšie fúkať aj na Gemeri a Spiši, kde sa k dažďu pridá aj chlad z horských dolín. Pocitová teplota tak bude nižšia, než ukáže teplomer.
Na západe Slovenska, vrátane Bratislavy a Nitry, bude polooblačno s teplotami do 13 °C. V Banskej Bystrici a Žiline sa očakáva maximálne 8 °C. Na východe bude prevažne oblačno až zamračené, Košice dosiahnu 9 °C, Prešov približne 7 °C. Najchladnejší zostane Poprad, kde sa denné maximum zastaví len na 5 °C.
Mráz v dolinách
Ani štvrtok neprinesie zásadné zlepšenie. Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) bude nad Európou dominovať rozsiahla tlaková výš siahajúca od Bieleho mora až po západnú Európu, ktorá sa postará o ďalší prílev studeného vzduchu od severovýchodu.
Najchladnejšie bude počas noci a rána. Najnižšie teploty klesnú na 6 až 1 °C, v dolinách však môžu byť ešte nižšie, miestami až –3 °C. Práve v nižších oblastiach sa môžu objaviť aj hmly, ktoré sa postupne rozplynú až v priebehu dopoludnia.
Vo štvrtok bude počasie premenlivé, miestami sa vyskytnú prehánky. Od výšky približne 1000 metrov pôjde o zrážky snehové. Na severe môže prechodne snežiť aj nižšie, takže obyvatelia Oravy, Liptova či Spiša môžu ráno zazrieť prvý sneh tohtoročnej sezóny. Najvyššia denná teplota vystúpi len na 9 až 14 °C, pričom na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši bude ešte chladnejšie, len okolo 7 °C.
Vietor bude nepríjemný aj vo štvrtok
Aj počas štvrtka bude fúkať severný vietor s rýchlosťou 10 až 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch až do 45 kilometrov za hodinu. Na horách nad pásmom lesa sa očakáva dokonca prudký až búrlivý vietor, ktorý môže znížiť pocitovú teplotu aj o niekoľko stupňov.
