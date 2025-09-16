Hubári by sa mali mať na pozore: Medveďa zachytili na fotopasci, tejto lokalite sa radšej vyhýbajte, varuje obec

Ilustračná foto: Unsplash

Nina Malovcová
Medvede na Slovensku
Medvede sa znovu objavili pri obydliach, obyvatelia majú byť mimoriadne opatrní.

Na severe Slovenska sa opäť objavili správy o pohybe medveďov v blízkosti domov a turistických trás. Zvýšenú aktivitu šeliem zaznamenali najmä v Žilinskom kraji, kde sa medvede nebezpečne priblížili k ľudským obydliam.

O najnovších prípadoch informovali portály Žilinak v Lysici a MyKysuce v Skalitom.

Viac z témy Medvede na Slovensku:
1.
Medveď sa večer prechádzal priamo medzi domami: Obec prosí ľudí, aby zvýšili opatrnosť a žiada od nich dôležitú vec
2.
Mimoriadna situácia: Pri tejto obci sa ukrýva zrejme zranený medveď. Úrady prosia ľudí, aby zvýšili opatrnosť
3.
Medvedica v okrese Prievidza muža napadla v jej prirodzenom prostredí. V čase útoku bola s mláďatami, išlo o klasickú reakciu
Zobraziť všetky články (89)

Medveď pri domoch v Lysici

V obci Lysica v žilinskom okrese sa v uplynulých dňoch pohyboval medveď hnedý. Obyvatelia ho spozorovali v časti Potoky, iba pár metrov od rodinných domov. Jeho výskyt vyvolal medzi miestnymi prirodzené obavy. Na sociálnej sieti sa preto objavilo varovanie určené pre všetkých obyvateľov.

„Žiadame občanov o obozretnosť a zvýšenie opatrnosti pri prechádzkach a pohybe v danej lokalite, najmä v ranných a večerných hodinách, ako aj v častiach s neprehľadnou vegetáciou,“ píše obec v statuse.

Fotopasca zachytila ďalšieho jedinca v Skalitom

O niekoľko kilometrov ďalej, v obci Skalité, zaznamenali prítomnosť ďalšieho medveďa. V piatok 12. septembra ho zachytila fotopasca Poľovníckeho združenia Skaľanka v lokalite Za riekami v časti konečná.

„Prosíme obyvateľov a návštevníkov, aby boli mimoriadne opatrní pri pohybe v prírode. Keďže je hubárska sezóna, buďte ostražití,“ upozornil obecný úrad. V komentároch pod príspevkom zároveň ľudia informovali o stopách po medveďovi aj v lokalite Močiare pod Oselným smerom na Oščadnicu.

Zvýšené riziko stretu pred zimou

Odborníci pripomínajú, že práve začiatok jesene je obdobím, keď sa medvede snažia čo najviac pribrať pred zimným spánkom. Preto sa častejšie približujú k obydliam, kde môžu nájsť potravu. Riziko stretu je v tomto období výrazne vyššie. Miestni obyvatelia by preto mali brať varovania vážne a pri prechádzkach či hubárčení dbať na zvýšenú opatrnosť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Inflácia vrcholí, ceny idú hore: Za služby platíme brutálne peniaze, so zahraničím sa nedajú porovnať.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac