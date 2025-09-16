Hubári by sa mali mať na pozore: Medveďa zachytili na fotopasci, tejto lokalite sa radšej vyhýbajte, varuje obec

Na severe Slovenska sa opäť objavili správy o pohybe medveďov v blízkosti domov a turistických trás. Zvýšenú aktivitu šeliem zaznamenali najmä v Žilinskom kraji, kde sa medvede nebezpečne priblížili k ľudským obydliam.
O najnovších prípadoch informovali portály Žilinak v Lysici a MyKysuce v Skalitom.
Medveď pri domoch v Lysici
V obci Lysica v žilinskom okrese sa v uplynulých dňoch pohyboval medveď hnedý. Obyvatelia ho spozorovali v časti Potoky, iba pár metrov od rodinných domov. Jeho výskyt vyvolal medzi miestnymi prirodzené obavy. Na sociálnej sieti sa preto objavilo varovanie určené pre všetkých obyvateľov.
„Žiadame občanov o obozretnosť a zvýšenie opatrnosti pri prechádzkach a pohybe v danej lokalite, najmä v ranných a večerných hodinách, ako aj v častiach s neprehľadnou vegetáciou,“ píše obec v statuse.
Fotopasca zachytila ďalšieho jedinca v Skalitom
O niekoľko kilometrov ďalej, v obci Skalité, zaznamenali prítomnosť ďalšieho medveďa. V piatok 12. septembra ho zachytila fotopasca Poľovníckeho združenia Skaľanka v lokalite Za riekami v časti konečná.
„Prosíme obyvateľov a návštevníkov, aby boli mimoriadne opatrní pri pohybe v prírode. Keďže je hubárska sezóna, buďte ostražití,“ upozornil obecný úrad. V komentároch pod príspevkom zároveň ľudia informovali o stopách po medveďovi aj v lokalite Močiare pod Oselným smerom na Oščadnicu.
Zvýšené riziko stretu pred zimou
Odborníci pripomínajú, že práve začiatok jesene je obdobím, keď sa medvede snažia čo najviac pribrať pred zimným spánkom. Preto sa častejšie približujú k obydliam, kde môžu nájsť potravu. Riziko stretu je v tomto období výrazne vyššie. Miestni obyvatelia by preto mali brať varovania vážne a pri prechádzkach či hubárčení dbať na zvýšenú opatrnosť.
