Hrôzostrašný incident v Piešťanoch: Žena sa dvom osobám vyhrážala so zbraňou, polícia ju musela spacifikovať

V Piešťanoch dnes musela zasahovať polícia proti agresívnej 48-ročnej žene. Dvom osobám sa vyhrážala so zbraňou. Takýto mal byť dôvod.
„Polícia prijala oznámenie o žene, ktorá mala na muža vytiahnuť zbraň a vyhrážať sa mu údajne za to, že hovoril po anglicky. Potom mala nasadnúť do auta a odísť preč. Policajti po žene začali ihneď pátrať, keď prišlo druhé oznámenie, že pred jednou z predajní došlo k podobnému incidentu,“ informuje polícia na sociálnej sieti.
Po príchode na miesto policajti ženu ihneď obmedzili na osobnej slobode. Ukázalo sa, že nešlo o skutočnú zbraň, ale len o napodobeninu. Policajti sa prípadom zaoberajú v súvislosti s trestným činom nebezpečného vyhrážania.
