Hrozivý nález vo Vysokých Tatrách. Pod Ľadovým štítom našli kostrové pozostatky, polícia vedie vyšetrovanie pre usmrtenie

Vo Vysokých Tatrách našli horskí záchranári ešte v nedeľu kostrové pozostatky neznámej osoby. Konkrétne v lokalite Malej Studenej doliny, v spádnici Ľadového štítu. Informovala o tom dnes prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.
Obhliadajúci lekár podľa nej nevedel určiť presnú príčinu smrti. Tú tak umožní stanoviť nariadená súdnolekárska pitva. Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Vysoké Tatry v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.
