Hrozivá situácia: Vážna dopravná nehoda v obci pri Trenčíne si vyžiadala zranenia dvoch ľudí

K vážnej dopravnej nehode došlo v sobotu v popoludňajších hodinách na ceste III/2112 v katastrálnom území obce Zliechov v okrese Ilava. Pri nehode sa vážne zranili dve osoby. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Na základe doteraz zistených skutočností 50-ročný vodič motocykla pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, ako aj stavu a povahe vozovky. V pravotočivej zákrute prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s protiidúcim autobusom,“ uviedla Klenková s tým, že po náraze následne došlo aj k zrážke s ďalším osobným motorovým vozidlom, ktoré išlo za autobusom.
Doplnila, že vodič motocykla a jeho spolujazdkyňa utrpeli vážne zranenia a z miesta nehody boli prevezení do nemocnice. V čase dopravnej nehody sa v autobuse nenachádzali cestujúci a 59-ročný vodič autobusu vyviazol bez zranení. Taktiež posádka osobného motorového vozidla neutrpela žiadne zranenia.
Na mieste dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky
Taktiež sa na mieste nachádzal aj znalec z odboru cestnej dopravy. „Vodič autobusu a vodič osobného motorového vozidla boli podrobení dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, ktorá mala v oboch prípadoch negatívny výsledok. Vodičovi motocykla bola na účely ďalšieho vyšetrovania odobratá krv na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných návykových látok,“ spresnila hovorkyňa.
Poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Trenčíne začal trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví.
