Hrozivá nehoda: Autobus sa prevrátil na diaľnici, vo vozidle boli cestujúci

Foto: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

Nina Malovcová
TASR
Autobus skončil na boku mimo cesty.

Na diaľnici D1 došlo v noci k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej sa diaľkový autobus prevrátil mimo cesty. Incident sa stal krátko pred 03:00 hod. v smere do Bratislavy a na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.

Na udalosť upozornila polícia, ktorá na sociálnej sieti informovala, že autobus značky Mercedes zišiel na 31,5 kilometri diaľnice zo zatiaľ nezistených príčin na trávnatý porast mimo vozovky. „Krátko pred 03:00 hod. došlo počas jazdy diaľkového autobusu po diaľnici D1 k jeho zídeniu na trávnatý porast mimo vozovky,“ uviedla polícia s tým, že vozidlo sa následne prevrátilo na bočnú stranu.

V autobuse boli občania Ukrajiny

V čase nehody sa v autobuse nachádzalo celkovo 11 cestujúcich, všetko občania Ukrajiny. Polícia zatiaľ nešpecifikovala, či si nehoda vyžiadala zranenia alebo hospitalizáciu niektorých z nich.

Policajti po nehode vykonali dychovú skúšku u vodiča autobusu. Prítomnosť alkoholu sa nepotvrdila. „Vodič autobusu bol podrobený dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, tá skončila s negatívnym výsledkom,“ doplnila polícia.

K nehode autobusu došlo v katastri obce Blatné (okres Senec), zranilo sa pri nej osem ľudí. „Zasahujúci hasiči vyniesli z autobusu dve ťažko zranené osoby pomocou nosidiel, zraneným osobám poskytli predlekársku prvú pomoc a asistovali pri ich naložení do vozidiel Zdravotnej záchrannej služby,“ približuje Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

Na mieste zasahovali hasiči z Pezinka, Senca, Bratislavy a Trnavy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Našli ho mŕtveho v hotelovej vani, stal sa tak členom „Klubu27“: Smrť Jima Morrisona je dodnes veľkou záhadou
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Ženy mučil a hral s nimi najzvrátenejšiu hru, akú si viete predstaviť. Z vraha sa dvíhal žalúdok aj skúseným policajtom
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Exdetektív Vachálek: Ak by bol Černák na slobode, niekto by si ho našiel. Koncom búrlivej mafiánskej éry je vražda Kuciaka
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Vývar za 3,90 € a ríbezľové pivo za 4 €: Našli sme najstaršiu slovenskú reštauráciu, po večeri sme ochutnali niečo nečakané
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Outlet z kauzy slayáda začal veľkolepo, rýchlo sa z neho stala „nákupná zóna duchov“. Zákazníkov si užíval krátko
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac