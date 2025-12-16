Hrozivá nehoda: Autobus sa prevrátil na diaľnici, vo vozidle boli cestujúci

Na diaľnici D1 došlo v noci k vážnej dopravnej nehode, pri ktorej sa diaľkový autobus prevrátil mimo cesty. Incident sa stal krátko pred 03:00 hod. v smere do Bratislavy a na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.
Na udalosť upozornila polícia, ktorá na sociálnej sieti informovala, že autobus značky Mercedes zišiel na 31,5 kilometri diaľnice zo zatiaľ nezistených príčin na trávnatý porast mimo vozovky. „Krátko pred 03:00 hod. došlo počas jazdy diaľkového autobusu po diaľnici D1 k jeho zídeniu na trávnatý porast mimo vozovky,“ uviedla polícia s tým, že vozidlo sa následne prevrátilo na bočnú stranu.
V autobuse boli občania Ukrajiny
V čase nehody sa v autobuse nachádzalo celkovo 11 cestujúcich, všetko občania Ukrajiny. Polícia zatiaľ nešpecifikovala, či si nehoda vyžiadala zranenia alebo hospitalizáciu niektorých z nich.
Policajti po nehode vykonali dychovú skúšku u vodiča autobusu. Prítomnosť alkoholu sa nepotvrdila. „Vodič autobusu bol podrobený dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu, tá skončila s negatívnym výsledkom,“ doplnila polícia.
K nehode autobusu došlo v katastri obce Blatné (okres Senec), zranilo sa pri nej osem ľudí. „Zasahujúci hasiči vyniesli z autobusu dve ťažko zranené osoby pomocou nosidiel, zraneným osobám poskytli predlekársku prvú pomoc a asistovali pri ich naložení do vozidiel Zdravotnej záchrannej služby,“ približuje Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
Na mieste zasahovali hasiči z Pezinka, Senca, Bratislavy a Trnavy.
