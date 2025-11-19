Hrozí ďalšia koaličná kríza? Hlas po odvolaní Kmeca žiada, aby premiér uplatnil rovnaký meter aj na ďalších ministrov

V koalícii sa opäť stupňuje napätie. Odchod Petra Kmeca z funkcie vicepremiéra pre plán obnovy otvoril v strane Hlas otázku, či má premiér pristupovať rovnako aj k ďalším členom kabinetu, pri ktorých sa objavili pochybnosti.
Podľa informácií Denníka N Hlas očakáva, že po Kmecovi budú nasledovať aj ďalší ministri. Ako problém vidí najmä pôsobenie Jozefa Ráža, ktorému na rezorte dopravy predchádzali viaceré kolízie vlakov, a Samuela Migaľa, pri ktorom sa spomína podozrivý IT tender za milióny eur. Šéf strany Matúš Šutaj Eštok pripomenul, že podľa neho nemožno používať dvojaký meter. „Vyčkajte,“ odpovedal, keď sa ho pýtali na ďalšie kroky.
Nejasné obdobie aj pre Tomáša Druckera
Pozornosť sa sústreďuje aj na Tomáša Druckera, ktorý po Kmecovi prevzal vedenie úradu vicepremiéra. V Hlase sa hovorí, že jeho poverenie nemusí zostať krátkodobé. „Jednotkou dočasnosti sú v tejto veci týždne,“ uviedol Šutaj Eštok pred novinármi. Drucker zároveň naznačil, že Hlas nebude tolerovať situácie, v ktorých sa pravidlá nedodržiavajú. „Hlas tu nebude za nejakú handru,“ povedal.
Premiér Robert Fico reaguje na otázky o kríze podráždene. Po rokovaní vlády opakovane povedal len „Ďalšiu otázku“. Odvolávanie ministrov by pritom mohlo oslabiť aj samotnú koalíciu. Niektorí z nich by sa vrátili do parlamentu a s tesnou väčšinou 79 hlasov by vláda mohla stratiť oporu.
Spory sa otvárajú aj v ďalších témach
Napätie medzi Smerom a Hlasom nevyvolal len Kmecov odchod. Hlas odmietol Ficove výroky o Novembri 1989, ohradzuje sa aj voči jeho snahám o znovuotvorenie vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka. Otázky vyvoláva aj komunikácia poradcu premiéra Miroslava Lajčáka s Jeffrey Epsteinom. Hlas trvá na tom, že pri hodnotení ministrov musí platiť rovnaké pravidlo pre všetkých.
