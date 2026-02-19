Hotely ho nenávidia: Muž platil za luxusné izby len 1 cent a nikto si to nevšimol. Využil pri tom prefíkaný trik

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
SITA
Za luxusné izby v skutočnosti zaplatil len jeden cent a dlho si to nikto nevšimol.

Španielska polícia v stredu oznámila, že zatkla 20-ročného muža, ktorý údajne hackol hotelový rezervačný systém a rezervoval si luxusné izby za jediný cent. Podľa vyšetrovateľov ide o prvý zaznamenaný kybernetický zločin tohto druhu v krajine.

Podozrivý mal manipulovať systém overovania platieb tak, aby rezervácie pôsobili ako plne uhradené. V skutočnosti však za izby, ktoré stáli až tisíc eur za noc, zaplatil len symbolickú sumu. „Tento kybernetický útok bol špecificky navrhnutý na manipuláciu systému validácie platieb a je to prvýkrát, čo sme zaznamenali trestný čin spáchaný s použitím tejto metódy,“ uviedla španielska polícia.

Izba za tisícku

Muž počas pobytov využíval aj minibar a niektoré účty nechal nezaplatené. V čase zatknutia býval v luxusnom hoteli v Madride, kde mal rezerváciu na štyri noci v hodnote 4 000 eur. Podľa úradov spôsobil hotelu škodu presahujúcu 20-tisíc eur.

Vyšetrovanie sa začalo začiatkom mesiaca po tom, čo rezervačný portál upozornil na podozrivé transakcie. Tie sa spočiatku javili ako riadne zaplatené, no nezrovnalosti vyšli najavo až neskôr, keď platobná platforma previedla skutočne zaplatené sumy, ktoré boli výrazne nižšie. Polícia prípad vyšetruje ako kybernetický podvod.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Komentáre už iba so skutočným menom. Nový návrh by ukončil anonymitu na internete

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac