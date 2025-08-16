Romana Tabaková vyšla na Kriváň v saténových šatách, obula si lodičky: Ľudia nešetria ostrou kritikou

Pochválila sa svojím výstupom na Kriváň. Na jeho vrchole držala slovenskú zástavu a usmievala sa. Na tom by nebolo nič nezvyčajné, robia to aj iní turisti. Nasadila si však lodičky, ktoré zladila s hodvábnymi šatami.
„Dal to Štúr, dala som to aj ja,“ uviedla na Facebooku, kde zverejnila fotografie z Kriváňa. „Neuveríte, ale ja som si v tom zhone doma zabudla všetky veci. Tak som vystúpila vo večerných hodvábnych šatách (lodičky boli len symbolicky na fotku),“ doplnila.
Ľuďom sa spôsob jej turistiky nepáči
V komentároch pod príspevkom viacerí vyjadrili svoje pobúrenie. „Toto fakt?“ opýtal sa jeden z komentujúcich. „Fuu, tak to je hardcore. Čo ste chceli dokázať tými ihlami? Už keď opomeniem tie vaše šaty. Hlúpe, trápne nedôveryhodné a smiešne gesto v horách,“ udrel niekto ďalší.
