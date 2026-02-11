Hororové zranenie na olympiáde: Športovec si zlomil krk, transportovať ho musel vrtuľník

Ilustračná foto: Instagram - cameronbolton

Roland Brožkovič
Vyšetrenia odhalili dve zlomeniny v oblasti krku.

Austrálsky olympijský tím prežíva na zimných hrách v Taliansku mimoriadne náročné obdobie, ktoré poznačila séria zdravotných komplikácií kľúčových reprezentantov. Najnepríjemnejšia bola zrejme správa o zranení skúseného snowboardistu Cama Boltona.

Tento 35-ročný reprezentant, štartujúci na svojej štvrtej olympiáde, utrpel počas tréningu snowboardcrossu zranenie, ktoré sa zo spočiatku nezdalo byť vážne. Keď sa však na druhý deň prebudil so silnou bolesťou, vyšetrenia odhalili dve zlomeniny v oblasti krku. Športovca musel do nemocnice v Miláne transportovať vrtuľník, informuje The Guardian.

Nejde o jediné zranenie

Vedúca austrálskej výpravy Alisa Camplin uviedla, že Bolton je napriek vážnosti situácie v dobrej nálade a má pri sebe manželku. Snahou tímu bolo najmä upokojiť ostatných reprezentantov, aby sa zranenie ich kolegu negatívne nepodpísalo na ich psychike. Bolton však nie je jediným smoliarom výpravy.

Zdravotné problémy hlási aj favoritka na medailu v akrobatickom lyžovaní Laura Peel a mladá reprezentantka Daisy Thomas, ktoré trápia zranenia kolien. K nim sa pridala aj Misaki Vaughan, ktorej debut na U-rampe zmaril úraz hlavy. Kvôli prísnym bezpečnostným protokolom pri podozrení na otras mozgu musí povinne pauzovať minimálne týždeň. Hoci sú zimné disciplíny považované za nebezpečné, nahromadenie toľkých úrazov v krátkom čase predstavuje pre ambície Austrálie vážny problém.

