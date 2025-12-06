Hollywoodska hviezda Julia Roberts mala v Prahe problém: V secondhande jej nechceli predať oblečenie

Ťažko uveriteľným zážitkom sa môžu pochváliť zamestnanci secondhandu v pražskej štvrti Nusle. Obchod s vintage oblečením totiž vo štvrtok navštívila herečka Julia Roberts, ktorá práve v Prahe nakrúca. Informuje o tom web TN.cz.
Predavačka obchodu s použitým oblečením 1981Secondhand v prvej chvíli hviezdu filmu Pretty Woman vôbec nespoznala. „Keď si Júlia pri platení chcela kúpiť aj jednu vec, ktorej chýbala visačka, naša verná zamestnankyňa jej to nepredala. A to aj napriek tomu, že Júlia povedala, že zaplatí čokoľvek,“ uviedol obchod na svojom Instagrame.
Všetko však nakoniec dobre skončilo. „Po vysnívaný kúsok sa jej asistentka ešte v ten deň zastavila,“ dodala predajňa. Julia Roberts v súčasnosti v Prahe nakrúca. O čo však ide, je tajomstvom. Čas na to, aby si Prahu prešla, si mohla urobiť až vo štvrtok. Ako uvádza portál Expres, hollywoodska hviezda navštívila historické centrum, reštauráciu aj niekoľko obchodov.
