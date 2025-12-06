Hollywoodska hviezda Julia Roberts mala v Prahe problém: V secondhande jej nechceli predať oblečenie

Ilustračná foto: MovieStillsDB

Petra Sušaninová
SITA
Herečke odmietli predať oblečenie.

Ťažko uveriteľným zážitkom sa môžu pochváliť zamestnanci secondhandu v pražskej štvrti Nusle. Obchod s vintage oblečením totiž vo štvrtok navštívila herečka Julia Roberts, ktorá práve v Prahe nakrúca. Informuje o tom web TN.cz.

Predavačka obchodu s použitým oblečením 1981Secondhand v prvej chvíli hviezdu filmu Pretty Woman vôbec nespoznala. „Keď si Júlia pri platení chcela kúpiť aj jednu vec, ktorej chýbala visačka, naša verná zamestnankyňa jej to nepredala. A to aj napriek tomu, že Júlia povedala, že zaplatí čokoľvek,“ uviedol obchod na svojom Instagrame.

Všetko však nakoniec dobre skončilo. „Po vysnívaný kúsok sa jej asistentka ešte v ten deň zastavila,“ dodala predajňa. Julia Roberts v súčasnosti v Prahe nakrúca. O čo však ide, je tajomstvom. Čas na to, aby si Prahu prešla, si mohla urobiť až vo štvrtok. Ako uvádza portál Expres, hollywoodska hviezda navštívila historické centrum, reštauráciu aj niekoľko obchodov.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa www.1981.cz (@1981secondhand)

