Hnev, strach, neistota: Pellegrini vo svojej prvej správe o stave republiky priznal, že Slovensko je v kríze, ktorá nemá jednoduché riešenia

Prezident Peter Pellegrini vystúpil so svojou historicky prvou správou o stave republiky. Už v úvode dal najavo, že neplánuje pôsobiť ako politický komentátor, ale chce sa venovať najmä výzvam, ktoré Slovensko čakajú. Jeho prejav sa niesol v zmierlivom duchu, no zároveň otvorene pomenoval náladu v spoločnosti.

Slovenskej republike podľa prezidenta chýba dlhodobá vízia, ktorú by napĺňali rôzne vlády naprieč politickým spektrom. Každý rezort má vlastný plán, ktorý sa počas volebného obdobia snaží napĺňať a míňa na to peniaze. Hlava štátu to uviedla v správe o stave republiky, ktorú predniesla v stredu v Národnej rade SR.

Prezident chce spájať mestá, obce, podnikateľov aj politikov

Ako prezident podotkol, na túto tému už otvoril diskusiu aj v Prezidentskom paláci, kde prijal zástupcov samospráv. Deklaroval, že sa bude snažiť prepájať podnikateľský sektor, občanov či obce a mestá. Dodal však, že všetky iniciatívy hlavy štátu môžu byť úspešné, iba ak nájdu pochopenie u koalície aj opozície, ako aj u výkonnej a zákonodarnej moci štátu.

„Pokiaľ bude niekto v spoločných diskusiách s najvyšším ústavným činiteľom vidieť akési fiktívne pasce či hrozby pre svoje politické strany a z tohto titulu bude podobné debaty odmietať, potom absolútne nepochopil potrebu hľadania dlhodobého konsenzu v strategických otázkach smerovania Slovenska,“ vyhlásil.

Demokracii treba dať reálny rozmer, nie len deklarácie

Prezident si zároveň myslí, že vyšší záujem by mal prevyšovať výhrady jednotlivcov pri veľkých štátnych investíciách. Doplnil, že o päť rokov si SR pripomenie 40 rokov od pádu totalitného režimu v Československu a krajina bude žiť rovnaký čas v demokracii, ako v socializme. Občania tak budú podľa neho právom porovnávať, čo sa ktorému režimu podarilo. Zdôraznil, že hovorí iba o infraštruktúrnych projektoch. Prezident opätovne vyzval na politickú jednotu vo vízii krajiny.

„My dnes máme k dispozícii enormné zdroje z európskych fondov a plánu obnovy. Využime ich preto v nasledujúcich mesiacoch a rokoch čo najefektívnejšie pre našu vlastnú budúcnosť. Preto vás, vážené dámy a vážení páni, z tohto miesta vyzývam, nájdite konsenzus na základných cieľoch v budúcnosti Slovenska, napĺňajte ich bez ohľadu na to, k akej politickej strane patríte,“ dodal.

Ľudia čakajú riešenia, nie politické hry

„Naša spoločnosť je politicky rozdelená ako nikdy predtým v histórii Slovenskej republiky,“ povedal Pellegrini. Zdôraznil, že politické súboje patria koalícii a opozícii, ich výklad zas médiám, nie prezidentovi. Zopakoval tiež myšlienku zo svojej inaugurácie: Prezidentský palác nebude slúžiť ani vláde, ani opozícii. Nechce z neho urobiť „ďalšieho koaličného partnera“ ani „hniezdo opozičného odporu“.

Prezident zároveň upozornil na zhoršujúcu sa náladu v spoločnosti. Medzi ľuďmi podľa neho čoraz viac prevládajú pocity neistoty, frustrácie, sklamania a strachu. Politici namiesto konštruktívnych riešení často ponúkajú zástupné témy, ktoré len prehlbujú hnev a rozdeľujú spoločnosť.

Slovenská spoločnosť naliehavo potrebuje upokojenie vášní a zmierenie. Občania podľa prezidenta nemôžu očakávať, že s tým prídu politici. Jediným riešením na zastavenie šírenia nenávisti je vnútorné rozhodnutie každého človeka, či sa nenávisťou nechá rozožierať alebo sa voči nej účinne postaví.

Poukázal tiež na to, že po atentáte na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) je atmosféra v spoločnosti ešte horšia a nebezpečnejšia. Vyzval na to, aby sme nespochybňovali rozhodnutia voličov len preto, že sa nám nepáčia.

Prezidenta znepokojuje naša zahraničná politika

Prezident SR Peter Pellegrini vyzval vládu, aby sa v snahe viesť zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany nevzďaľovala od partnerov v EÚ a NATO. Uviedol to počas svojho vystúpenia v Národnej rade SR v správe o stave republiky. Zdôraznil, že západ je pre slovenské záujmy najdôležitejšou svetovou stranou a nesmie sa z našej zahraničnej politiky vytratiť. Upozornil na množstvo investícií, ktoré máme z EÚ.

Správu budeme aktualizovať.