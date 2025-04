Hlas príliš silný pre mikrofón, štýl príliš divoký pre pravidlá. Cher si už šesť dekád udáva vlastný tón

Narodila sa ako Cherilyn, stala sa Cher. Zo zraniteľného dieťaťa vyrástla nezlomná žena, ktorá sa nikdy nebála ukázať svetu, kým naozaj je.

Ako uviedol magazín independent.co.uk, korene Cherinej výnimočnosti siahajú až do detstva, keď ako štvorročná po prvý raz videla film Dumbo a v očiach malého sloníka, ktorý sa vďaka viere v seba naučil lietať, spoznala svoju vlastnú budúcnosť. Odvtedy vedela, že chce baviť svet, a neprestala, ani keď jej matka skepticky poznamenala, že kreslenou postavičkou sa predsa stať nedá.

Hlas a tvár, ktoré formovali éru

Cher mala hlas, aký sa nedal prehliadnuť – taký silný, že producent Phil Spector ju musel postaviť meter od mikrofónu, a taký nezameniteľný, že jej debutový singel si mnohí dídžeji odmietli pustiť, pretože si mysleli, že ide o muža spievajúceho milostnú pieseň inému mužovi. Práve tento mohutný hlas ju v roku 1965 vystrelil na vrchol hitparád so skladbou I Got You Babe, ktorú naspievala so svojím vtedajším manželom Sonnym Bonom.

Od 70. rokov sa z Cher stala nielen televízna hviezda a držiteľka Oscara, ale aj módna ikona, ktorá sa neustále menila. V roku 1998 prepisovala dejiny popu so skladbou Believe, v ktorej ako prvá umelkyňa použila Auto-Tune ako kreatívny nástroj, čím odštartovala úplne novú éru elektronického popového zvuku.

Hudba s pulzom a žena s odhodlaním