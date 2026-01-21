Historický prieskum vo Vatikáne: Zamestnanci Svätej stolice prelomili mlčanie, čakajú na kroky od pápeža

Zamestnanci Vatikánu vyjadrili výraznú nespokojnosť s vedením inštitúcií Svätej stolice v historicky prvom prieskume medzi pracovníkmi, ktorý tento týždeň zverejnilo Združenie laických zamestnancov Vatikánu. Prieskum uskutočnilo združenie zastupujúce približne 300 laických pracovníkov.
Zamestnanci Vatikánu nemajú právo zakladať odbory. Celkovo vo Vatikáne pracuje okolo 4 000 laických zamestnancov, prevažne mimo jeho múrov, vrátane kuchárov, záhradníkov či upratovačov.Do prieskumu, ktorý prebiehal od 15. decembra do 7. januára, sa zapojilo 250 respondentov.
Pocit odtrhnutosti a demotivácie
Podľa výsledkov až 73,9 percenta z nich uviedlo, že medzi zamestnancami a vedením existuje „odtrhnutosť“. Ešte vyšší podiel, 75,9 percenta, sa cíti podceňovaný a demotivovaný.Združenie vyjadrilo osobitné znepokojenie nad tým, že 56 percent opýtaných uviedlo, že zažilo zo strany nadriadených nespravodlivosť alebo obťažovanie. Predstaviteľ združenia pre AFP uviedol, že ide o prvý prieskum zameraný na pracovné podmienky vatikánskych zamestnancov.
Zosnulý pápež František mal so zamestnancami Vatikánu miestami napäté vzťahy. Niektorí pracovníci v rozhovoroch pre AFP vyjadrili nádej, že pod vedením pápeža Leva XIV., ktorý ho minulý rok nahradil, dôjde k zlepšeniu. Jedným z jeho prvých krokov malo byť obnovenie 500-eurového bonusu pre zamestnancov pri zvolení nového pontifika.
Výzvy smerom k vedeniu Svätej stolice
Respondenti v prieskume dostali aj otázku, aké návrhy by v prípade príležitosti predložili pápežovi. Väčšina z nich podľa združenia volala po „dôstojnosti, hlase a skutočnej ochrane zamestnancov prostredníctvom zastúpenia, transparentnosti, dialógu a rešpektu“.
