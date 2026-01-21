Zo dňa na deň sa stal hviezdou: Kto je kanadský premiér Mark Carney a prečo mu tlieskal celý Davos?

Kanadský premiér Mark Carney sa v priebehu niekoľkých hodín stal jednou z najdiskutovanejších postáv Svetového ekonomického fóra v Davose. Jeho rozsiahly a mimoriadne otvorený prejav o rozpade svetového poriadku, moci stredných štátov a potrebe prestať predstierať fungovanie starých pravidiel sa začal masívne šíriť internetom a rýchlo sa stal virálnym po celom svete.
Podľa informácií agentúr TASR, AFP a Reuters zaznel Carneyho prejav v utorok priamo v Davose, kde prebieha Svetové ekonomické fórum. Kanadský premiér v ňom zároveň reagoval na napäté vzťahy so Spojenými štátmi a na spor s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v súvislosti s clami a otázkou Grónska.
Koniec ilúzií o poriadku založenom na pravidlách
Carney vo svojom vystúpení bez diplomatických obalov vyhlásil, že svet vstúpil do fázy rozpadu, nie transformácie. Zdôraznil, že doterajší medzinárodný poriadok založený na pravidlách bol do veľkej miery príjemnou fikciou, ktorú krajiny udržiavali pri živote tým, že sa tvárili, že funguje. „Nemôžeme žiť v lži o vo vzájomnom prospechu z integrácie, keď sa práve integrácia stáva zdrojom podriadenosti,“ odkázal.
Práve táto otvorenosť a filozofický presah prejavu vyvolali silnú odozvu. Carney sa oprel aj o myšlienky Václava Havla a jeho esej Moc bezmocných, pričom prirovnal dnešné správanie štátov k „životu v lži“. Tvrdil, že moc systému nepramení z pravdy, ale z ochoty všetkých predstierať, že pravdivý je. Podľa neho nastal čas, aby krajiny prestali „vyvesovať nápisy do okien“ a pomenovali realitu takú, aká je.
Podpora Grónsku a jasný odkaz Washingtonu
Silnú pozornosť vzbudila aj jeho jasná podpora Grónsku a Dánsku v čase, keď Spojené štáty hrozia zavedením ciel a otvorene hovoria o prevzatí tohto autonómneho územia. „Kanada dôrazne nesúhlasí s clami ohľadne Grónska a vyzýva na cielené rozhovory s cieľom dosiahnuť naše spoločné ciele v oblasti bezpečnosti a prosperity v Arktíde,“ vyhlásil Carney pred publikom v Davose.
Kanadský premiér zároveň vysvetlil, prečo sa jeho krajina snaží znižovať závislosť od Spojených štátov. Pripomenul, že Kanada síce profitovala z éry americkej hegemónie, no v meniacom sa svete si musí budovať strategickú autonómiu v energetike, obrane, obchode aj kritických surovinách. Podľa neho už neplatí, že geografická poloha a členstvo v alianciách automaticky zaručujú bezpečnosť a prosperitu.
Jedna z najcitovanejších viet jeho prejavu sa stala symbolom celého vystúpenia. „Stredné mocnosti musia konať spoločne, pretože ak nie sme pri rokovacom stole, sme na menu,“ povedal Carney. Práve táto formulácia sa začala masovo šíriť na sociálnych sieťach.
Carney v Davose predstavil Kanadu ako krajinu, ktorá chce byť zároveň zásadová aj pragmatická. Zdôraznil rešpekt k suverenite, územnej celistvosti a ľudským právam, no zároveň otvorene priznal, že svet sa dnes riadi tvrdou geopolitikou a riadením rizík. Podľa neho riešením nie je návrat k minulosti, ale budovanie nových koalícií, ktoré budú fungovať v praxi, nielen na papieri.
Prejav, ktorý urobil z premiéra globálnu hviezdu
Prejav kanadského premiéra zaujal nielen politické elity v sále, ale aj širokú verejnosť. Videozáznamy a citácie jeho vystúpenia sa šíria po internete a mnohí ho dokonca označujú za jeden z najsilnejších prejavov tohtoročného Davosu. Mark Carney sa tak zo dňa na deň stal globálnou politickou hviezdou a hlasom krajín, ktoré nechcú zostať ticho v čase, keď sa starý svetový poriadok definitívne rozpadá.
