Zo dňa na deň sa stal hviezdou: Kto je kanadský premiér Mark Carney a prečo mu tlieskal celý Davos?

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Prejav, ktorý zarezonoval po celom svete.

Kanadský premiér Mark Carney sa v priebehu niekoľkých hodín stal jednou z najdiskutovanejších postáv Svetového ekonomického fóra v Davose. Jeho rozsiahly a mimoriadne otvorený prejav o rozpade svetového poriadku, moci stredných štátov a potrebe prestať predstierať fungovanie starých pravidiel sa začal masívne šíriť internetom a rýchlo sa stal virálnym po celom svete.

Podľa informácií agentúr TASR, AFP a Reuters zaznel Carneyho prejav v utorok priamo v Davose, kde prebieha Svetové ekonomické fórum. Kanadský premiér v ňom zároveň reagoval na napäté vzťahy so Spojenými štátmi a na spor s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v súvislosti s clami a otázkou Grónska.

Koniec ilúzií o poriadku založenom na pravidlách

Carney vo svojom vystúpení bez diplomatických obalov vyhlásil, že svet vstúpil do fázy rozpadu, nie transformácie. Zdôraznil, že doterajší medzinárodný poriadok založený na pravidlách bol do veľkej miery príjemnou fikciou, ktorú krajiny udržiavali pri živote tým, že sa tvárili, že funguje. „Nemôžeme žiť v lži o vo vzájomnom prospechu z integrácie, keď sa práve integrácia stáva zdrojom podriadenosti,“ odkázal.

Práve táto otvorenosť a filozofický presah prejavu vyvolali silnú odozvu. Carney sa oprel aj o myšlienky Václava Havla a jeho esej Moc bezmocných, pričom prirovnal dnešné správanie štátov k „životu v lži“. Tvrdil, že moc systému nepramení z pravdy, ale z ochoty všetkých predstierať, že pravdivý je. Podľa neho nastal čas, aby krajiny prestali „vyvesovať nápisy do okien“ a pomenovali realitu takú, aká je.

Podpora Grónsku a jasný odkaz Washingtonu

Silnú pozornosť vzbudila aj jeho jasná podpora Grónsku a Dánsku v čase, keď Spojené štáty hrozia zavedením ciel a otvorene hovoria o prevzatí tohto autonómneho územia. „Kanada dôrazne nesúhlasí s clami ohľadne Grónska a vyzýva na cielené rozhovory s cieľom dosiahnuť naše spoločné ciele v oblasti bezpečnosti a prosperity v Arktíde,“ vyhlásil Carney pred publikom v Davose.

Kanadský premiér zároveň vysvetlil, prečo sa jeho krajina snaží znižovať závislosť od Spojených štátov. Pripomenul, že Kanada síce profitovala z éry americkej hegemónie, no v meniacom sa svete si musí budovať strategickú autonómiu v energetike, obrane, obchode aj kritických surovinách. Podľa neho už neplatí, že geografická poloha a členstvo v alianciách automaticky zaručujú bezpečnosť a prosperitu.

Jedna z najcitovanejších viet jeho prejavu sa stala symbolom celého vystúpenia. „Stredné mocnosti musia konať spoločne, pretože ak nie sme pri rokovacom stole, sme na menu,“ povedal Carney. Práve táto formulácia sa začala masovo šíriť na sociálnych sieťach.

Carney v Davose predstavil Kanadu ako krajinu, ktorá chce byť zároveň zásadová aj pragmatická. Zdôraznil rešpekt k suverenite, územnej celistvosti a ľudským právam, no zároveň otvorene priznal, že svet sa dnes riadi tvrdou geopolitikou a riadením rizík. Podľa neho riešením nie je návrat k minulosti, ale budovanie nových koalícií, ktoré budú fungovať v praxi, nielen na papieri.

Prejav, ktorý urobil z premiéra globálnu hviezdu

Prejav kanadského premiéra zaujal nielen politické elity v sále, ale aj širokú verejnosť. Videozáznamy a citácie jeho vystúpenia sa šíria po internete a mnohí ho dokonca označujú za jeden z najsilnejších prejavov tohtoročného Davosu. Mark Carney sa tak zo dňa na deň stal globálnou politickou hviezdou a hlasom krajín, ktoré nechcú zostať ticho v čase, keď sa starý svetový poriadok definitívne rozpadá.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ide vraj o nebezpečného človeka: PS sa obáva ruského veľvyslanca na Slovensku, bezpečnostná rada by…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac