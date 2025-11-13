Diváci sa pustili do relácie Riskuj!: Súťažiaci rozdelil ľudí na dva tábory, dali najavo zmiešané názory

Ikonická vedomostná relácia prirástla k srdcu mnohým divákom, ktorí sa potešili jej návratu na televízne obrazovky po takmer 15 rokoch. Od septembra 2022 si súťažiaci opäť preverujú svoje znalosti z rôznych oblastí života, pričom sa v televíznom kvíze objavil jeden hráč, ktorý šokoval ľudí svojimi vedomosťami a výhrou, ktorá sa blíži k rekordu.
Jojkárska relácia Riskuj! s moderátorom Dušanom Ambróšom prišla na jar tohto roka s určitými zmenami, ako informoval Nový čas. Televízia sa rozhodla uvoľniť pravidlá, ktoré sa týkajú účasti hráčov, a zatiaľ čo predtým mohol jeden súťažiaci hrať v kvíze najviac v piatich vydaniach programu, dnes je to už neobmedzené.
Mnohí sú prekvapení z toho, čo dokázal
Vďaka novým pravidlám dosiahol hráč Juraj obrovský úspech. Za 16 dní vyhral viac ako 39 000 eur a keď to takto pôjde ďalej, prepíše históriu a stane sa rekordérom v dejinách šou. Pochopiteľne, že jeho úspech si všimli aj televízni diváci, u ktorých sa stal predmetom diskusií. Hráč, ktorý pôsobí na prvý pohľad skromne, rozdelil ľudí na dve skupiny. V jednej sú tí, ktorí neveria vlastným očiam a pochvaľujú múdreho hráča, v druhej sa ocitli ľudia, ktorí sa nevyjadrili na jeho adresu práve príjemne.
Sociálnu sieť zaplavili pozitívne komentáre, v ktorých diváci dali najavo, akí sú pyšní na súťažiaceho, ktorý to dotiahol tak ďaleko. „Dúfam, že aspoň do Vianoc potiahne,“ poznamenal jeden muž. „Tak toto je celebrita… Klobúk dolu pred týmto pánom,“ súhlasil aj ďalší. „Zaslúžene, blahoželám, úžasné vedomosti, rešpekt,“ nestačí sa čudovať diváčka. „Poďľa mňa chce Juraj zistiť, kde je hranica jeho možností (urobila by som to isté). Nech sa nájde premožiteľ! Je to výzva,“ dodala žena.
„Je neuveriteľné, aké všeobecné vedomosti dotyčný pán má,“ napísal prekvapený divák. Mnohí sa tešia, že je na čo pozerať. Hráč Juraj sa zjavne stal dôvodom, prečo ľudia zapínajú vedomostný kvíz. „Konečne sa teším na ďalšiu reláciu, radosť pozerať, kým je tam pán Juraj,“ priznala jedna žena. „Budú musieť zmeniť pravidlá, inak ho nezastavia, držíme palce, nech sa darí aj naďalej,“ poznamenal vtipne jeden muž.
