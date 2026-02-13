Snaží sa krotiť, keď ju niekto vyprovokuje. Herečka z Osudu priznáva, že musí ovládať svoje emócie

V seriáli Osud sa objavuje postava, ktorá neprestáva prekvapovať a púta pozornosť divákov. Kristína Turjanová v nej stvárňuje ženu plnú tajomstiev, vnútorných konfliktov a nečakaných rozhodnutí, ktoré menia osudy niektorých postáv. Jej postava pôsobí na prvý pohľad krehko, no každý krok odhaľuje vnútornú silu a húževnatosť, vďaka čomu si diváci rýchlo vytvárajú k nej silné puto.
Známa slovenská herečka sa zhostila dcéry bohatého podnikateľa, ktorý je veľmi prísny. Osud len nedávno začal, no zatiaľ sa zdá, že jej postava je submisívna. „Hrám maliarku Izabelu, ktorá hľadá lásku, nevie sa ukotviť v medziľudských vzťahoch a neustále bojuje so svojimi sestrami. Ale aká naozaj je, uvidia diváci až v ďalších častiach príbehu, veď sme natočili 42 pokračovaní,“ uviedla Kristína Turjanová v rozhovore pre Báječnú ženu.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Chce byť menej emotívna
Herečka má jasný postoj k podriaďovaniu sa v živote. Podľa nej je to nevyhnutné. „Človek sa musí v živote občas aj podriaďovať. Okrem toho sa každý z nás niečomu podriaďuje – systému, povinnostiam, blízkym… Je to normálne, veď každý má nejaké potreby. Ale nikto mi to neprikazuje, niektoré činnosti dokonca považujem za povinnosť. Takže v rámci života nemá nikto len „ruku hore“ a ide si to svoje,“ pokračovala.
Zatiaľ čo niektorí vedia zachovať chladnú a pokojnú hlavu, nech riešia čokoľvek, sympatická tmavovláska je trošku iná. Ako sama povedala, považuje sa za temperamentnú osobu. „Vďaka tomu sa neustále učím, aby som všetko neriešila „horúcou hlavou“, myslím tým, keď ma chce niekto vyprovokovať, alebo keď s niečím nesúhlasím či ma niečo emotívne zasiahne. Pri náročných situáciách je dôležité používať rozum, aby človek neriešil všetko emotívne, teda nedať sa ovládnuť emóciami,“ prezradila.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ako bolo spomenuté, Kristína Turjanová hrá v Osude ženu s umeleckými sklonmi. Je maliarka, a to rozhodne nemá herečka s postavou spoločné. „Nemám k tomuto veľký vzťah. Nakreslila by som nanajvýš domček a stromček, nič viac,“ priznala bez okolkov.
Nahlásiť chybu v článku