Snaží sa krotiť, keď ju niekto vyprovokuje. Herečka z Osudu priznáva, že musí ovládať svoje emócie

Foto: Tv JOJ

Jana Petrejová
Učí sa zachovať si pokoj, ak s niečím nesúhlasí.

V seriáli Osud sa objavuje postava, ktorá neprestáva prekvapovať a púta pozornosť divákov. Kristína Turjanová v nej stvárňuje ženu plnú tajomstiev, vnútorných konfliktov a nečakaných rozhodnutí, ktoré menia osudy niektorých postáv. Jej postava pôsobí na prvý pohľad krehko, no každý krok odhaľuje vnútornú silu a húževnatosť, vďaka čomu si diváci rýchlo vytvárajú k nej silné puto.

Známa slovenská herečka sa zhostila dcéry bohatého podnikateľa, ktorý je veľmi prísny. Osud len nedávno začal, no zatiaľ sa zdá, že jej postava je submisívna. „Hrám maliarku Izabelu, ktorá hľadá lásku, nevie sa ukotviť v medziľudských vzťahoch a neustále bojuje so svojimi sestrami. Ale aká naozaj je, uvidia diváci až v ďalších častiach príbehu, veď sme natočili 42 pokračovaní,“ uviedla Kristína Turjanová v rozhovore pre Báječnú ženu.

Chce byť menej emotívna

Herečka má jasný postoj k podriaďovaniu sa v živote. Podľa nej je to nevyhnutné. „Človek sa musí v živote občas aj podriaďovať. Okrem toho sa každý z nás niečomu podriaďuje – systému, povinnostiam, blízkym… Je to normálne, veď každý má nejaké potreby. Ale nikto mi to neprikazuje, niektoré činnosti dokonca považujem za povinnosť. Takže v rámci života nemá nikto len „ruku hore“ a ide si to svoje,“ pokračovala.

Zatiaľ čo niektorí vedia zachovať chladnú a pokojnú hlavu, nech riešia čokoľvek, sympatická tmavovláska je trošku iná. Ako sama povedala, považuje sa za temperamentnú osobu. „Vďaka tomu sa neustále učím, aby som všetko neriešila „horúcou hlavou“, myslím tým, keď ma chce niekto vyprovokovať, alebo keď s niečím nesúhlasím či ma niečo emotívne zasiahne. Pri náročných situáciách je dôležité používať rozum, aby človek neriešil všetko emotívne, teda nedať sa ovládnuť emóciami,“ prezradila.

Ako bolo spomenuté, Kristína Turjanová hrá v Osude ženu s umeleckými sklonmi. Je maliarka, a to rozhodne nemá herečka s postavou spoločné. „Nemám k tomuto veľký vzťah. Nakreslila by som nanajvýš domček a stromček, nič viac,“ priznala bez okolkov.

Aké seriály obľubuje?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Zdravie
Farmaceutka: Superchrípka nie je nebezpečnejšia. Liečba je rovnaká ako pri bežnej chrípke, očkujte sa
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Obchodné reťazce
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú robiť za mňa
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac