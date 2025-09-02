Herečka Adriana Brnčalová zo Sľubu priznala nepríjemný zážitok: Stačila chvíľa a ocitla sa v nebezpečnej situácii

Foto: Instagram (slub.markiza, adkabrncal)

Frederika Lyžičiar
Adriana Brnčalová má za sebou zážitok, na ktorý len tak nezabudne.

Zábavná šou Možné je všetko! sa vracia na obrazovky s novou sériou a čerstvou zostavou účinkujúcich. Medzi nimi sa predstaví aj mladá herečka Adriana Brnčalová, známa zo seriálu Sľub.

Herečka sa krátko pred štartom tretej série podelila o svoje dojmy aj spomienky, ktoré ju v živote sprevádzali. V rozhovore pre Markízu prezradila, ako vyzerala jej prvá nepríjemná skúsenosť za volantom, prečo už nie je v kontakte s niekdajšou známou, ale aj to, aký veľký posun zažila za posledný rok. Kým ešte nedávno sedela v školských laviciach a o hereckej kariére iba snívala, dnes je tvárou úspešného seriálu a čaká ju ďalšia výzva pred televíznymi kamerami.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)

Nehoda, ktorá ju poznačila

Herečka sa v rozhovore vrátila k momentu, ktorý ju poriadne zaskočil. „No, raz som havarovala autom, ale to nešlo o život. Ale bolo to zaujímavé, zrazu taká rana, takže asi to,“ opísala situáciu. V čase nehody mala iba 21 rokov. „Čakala som 4 hodiny na to, kým na Donovaly po mňa prídu rodičia,“ spomína.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa ADRIÁNA BRNČALOVÁ (@adkabrncal)


Príčinou bol omyl jej spolujazdkyne. „Ja som totižto išla s jednou slečnou autom a tá slečna „zaflekovala“ na Donovaloch, namiesto spojky stlačila brzdu a do nás „narafali“ ďalšie tri autá.“ Na otázku, či sú s vodičkou ešte kamarátky, herečka stručne dodala so smiechom v hlase: „Nie. Ani sme podľa mňa nikdy neboli.“

Raketový vzostup

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac