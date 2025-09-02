Herečka Adriana Brnčalová zo Sľubu priznala nepríjemný zážitok: Stačila chvíľa a ocitla sa v nebezpečnej situácii

Zábavná šou Možné je všetko! sa vracia na obrazovky s novou sériou a čerstvou zostavou účinkujúcich. Medzi nimi sa predstaví aj mladá herečka Adriana Brnčalová, známa zo seriálu Sľub.
Herečka sa krátko pred štartom tretej série podelila o svoje dojmy aj spomienky, ktoré ju v živote sprevádzali. V rozhovore pre Markízu prezradila, ako vyzerala jej prvá nepríjemná skúsenosť za volantom, prečo už nie je v kontakte s niekdajšou známou, ale aj to, aký veľký posun zažila za posledný rok. Kým ešte nedávno sedela v školských laviciach a o hereckej kariére iba snívala, dnes je tvárou úspešného seriálu a čaká ju ďalšia výzva pred televíznymi kamerami.
Nehoda, ktorá ju poznačila
Herečka sa v rozhovore vrátila k momentu, ktorý ju poriadne zaskočil. „No, raz som havarovala autom, ale to nešlo o život. Ale bolo to zaujímavé, zrazu taká rana, takže asi to,“ opísala situáciu. V čase nehody mala iba 21 rokov. „Čakala som 4 hodiny na to, kým na Donovaly po mňa prídu rodičia,“ spomína.
Príčinou bol omyl jej spolujazdkyne. „Ja som totižto išla s jednou slečnou autom a tá slečna „zaflekovala“ na Donovaloch, namiesto spojky stlačila brzdu a do nás „narafali“ ďalšie tri autá.“ Na otázku, či sú s vodičkou ešte kamarátky, herečka stručne dodala so smiechom v hlase: „Nie. Ani sme podľa mňa nikdy neboli.“
