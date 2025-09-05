Herec Alexander Bárta priznal dôvod, prečo sa vyhýba alkoholu: Zrádza ho vlastné telo

Foto: Profimedia, Instagram (aleksander_barta)

Frederika Lyžičiar
Reakcia, ktorú zdedil a ktorá ho vždy prezradí.

Mnohí umelci si svoje súkromie strážia a na verejnosti o ňom nehovoria. Obľúbený herec Alexander Bárta však nedávno urobil výnimku a prehovoril o téme, ktorá ho sprevádza od mladosti.

Alexander Bárta patrí medzi najvýraznejšie slovenského herecké tváre, no súkromie si dlhodobo prísne chráni. Spolu s hereckou kolegyňou a partnerkou Henrietou Mičkovicovou vychováva dcéru Ester a o rodinných témach zvyčajne nehovorí. Tentoraz však otvorene priznal v podcaste BEKIM CHROMÁ NOHA, že jeho problém s alkoholom nespočíva v závislosti, ale v nečakanej reakcii organizmu, ktorá sa uňho objavuje už od mladosti.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Kami Heribanova (@kami_heribanova)

Viditeľná reakcia na alkohol

Bárta priznal, že jeho organizmus reaguje na alkohol veľmi špecificky a rozdiel oproti iným ľuďom je okamžite viditeľný. Už po malej dávke sa mu začnú na tvári a krku objavovať červené škvrny, čo je preňho jasný signál, že jeho telo alkohol jednoducho nezvláda.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Film Pod parou (@film_podparou)


„Ja mám takú vec, že keď si vypijem alkohol, tak očerveniem. Normálne mám takú reakciu na alkohol, že sa mi začnú robiť na tvári a krku červené fľaky. Proste ten alkohol mi inak spaľuje a je to tak vždy, takže ja nemôžem, že úplne piť v práci, čo je super, pretože na mne to hneď vidno,“ prezradil herec.

Genetický znak v rodine

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac