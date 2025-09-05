Herec Alexander Bárta priznal dôvod, prečo sa vyhýba alkoholu: Zrádza ho vlastné telo

Mnohí umelci si svoje súkromie strážia a na verejnosti o ňom nehovoria. Obľúbený herec Alexander Bárta však nedávno urobil výnimku a prehovoril o téme, ktorá ho sprevádza od mladosti.
Alexander Bárta patrí medzi najvýraznejšie slovenského herecké tváre, no súkromie si dlhodobo prísne chráni. Spolu s hereckou kolegyňou a partnerkou Henrietou Mičkovicovou vychováva dcéru Ester a o rodinných témach zvyčajne nehovorí. Tentoraz však otvorene priznal v podcaste BEKIM CHROMÁ NOHA, že jeho problém s alkoholom nespočíva v závislosti, ale v nečakanej reakcii organizmu, ktorá sa uňho objavuje už od mladosti.
Viditeľná reakcia na alkohol
Bárta priznal, že jeho organizmus reaguje na alkohol veľmi špecificky a rozdiel oproti iným ľuďom je okamžite viditeľný. Už po malej dávke sa mu začnú na tvári a krku objavovať červené škvrny, čo je preňho jasný signál, že jeho telo alkohol jednoducho nezvláda.
„Ja mám takú vec, že keď si vypijem alkohol, tak očerveniem. Normálne mám takú reakciu na alkohol, že sa mi začnú robiť na tvári a krku červené fľaky. Proste ten alkohol mi inak spaľuje a je to tak vždy, takže ja nemôžem, že úplne piť v práci, čo je super, pretože na mne to hneď vidno,“ prezradil herec.
